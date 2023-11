Penggemar Kecewa, Durasi Tayang Park Seo-joon di The Marvels Tak Sampai 3 Menit

Penggemar merasa kecewa melihat durasi waktu tampill aktor Park Seo-joon dalam film pahlawan super, The Marvels. Kabar ini pertama kali muncul ketika sebuah postingan pada forum sosial internet Korea Selatan, The Qoo, pada Rabu (8/11) berjudul Waktu Tampil Park Seo Joon di The Marvels. Durasi waktu tampilnya terlihat lebih singkat daripada waktu yang diperlukan untuk memasak mi instant. Film ini memilikiReaksi negatif muncul karena Park Seo-joon sebelumnya menjadi pusat promosi dengan tampil dalam poster utama, tetapi durasi waktunya disebutkan sebanding dengan peran tambahan. Beberapa komentar juga mengekspresikan ketidakpuasan atas perlakuan terhadap karakter Asia ini. Aktor ini memerankan Pangeran Yan dalam film tersebut, yang dalam komik aslinya menikahi Carol Danvers (Brie Larson). The Marvels, yang disutradarai oleh Nia DaCosta, menjadi film Marvel pertama dengan pemeran utama perempuan dan penjahat perempuan (diperankan oleh Zawe Ashton sebagai Dar-Benn). Meskipun terjadi kontroversi, Nia DaCosta, sutradara termuda yang mengarahkan rilis MCU, memberikan gambaran bahwa peran Park Seo-joon mungkin singkat namun berdampak. Sebagai tambahan, sejumlah komentar setelah rilis film menyebutkan, "Penggemar Park Seo-joon sebaiknya tidak memiliki harapan terlalu tinggi," dan "film ini tetap layak ditonton jika tidak berharap terlalu banyak dari Park Seo-joon." Park Seo-joon sebelumnya terkenal melalui perannya dalam "Itaewon Class" dan telah menerima nominasi Aktor Terbaik - Televisi di Baeksang Arts Awards ke-56. Selain itu, ia telah membintangi berbagai acara televisi seperti "She Was Pretty," "Hwarang: The Poet Warrior Youth," "Fight for My Way," dan "What's Wrong with Secretary Kim." Ia juga tampil sebagai tamu dalam film pemenang Oscar "Parasite." (Z-10)

