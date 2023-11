Hillari Berduet dengan Rini di Single Loyal

PENYANYI Norwegia-Filipina, Hillari, berkolaborasi dengan penyanyi R&B asal Australia, Rini, di versi terbaru single Loyal. Nuansa sensual dibawa oleh Rini di versi terbaru Loyal. Dikenal lewat lagu-lagu hit seperti My Favourite Clothes dan "Meet Me in Amsterdam, Rini lahir di akhir dekade 90an. Musisi seperti Michael Jackson dan Bon Jovi menjadi sosok pertama yang mempengaruhi musikalitasnya. Semuanya karena koleksi CD kedua orangtuanya sewaktu ia kecil dulu. Tidak lama baginya untuk kemudian mempelajari sejumlah alat musik sebelum ia memulai karirnya di dunia musik. Kolaborasi ini menjadi versi ketiga dan terakhir dari lagu ini. Hillari memulai karirnya saat ia memenangkan NRK P3 award Rookie of the Year lewat lagu Hopeful. Ia telah sukses menggelar konser di Norwegia dan Kanada, serta mendapatkan dukungan dari Timbaland. Baca juga: Danilla Rilis Single Sarwa, Terpantik dari Sakit Hati Masa Lalu "Aku menyukai musik Rini sejak lama dan rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan sekarang aku dapat berkolaborasi dengannya di Loyal versi ini. Bakat dan gaya musiknya selalu membuatku merasa terhubung dan kali ini kami dapat menciptakan sesuatu bersama." ujar Hillari. Bakat Rini membawanya dari Melbourne ke Los Angeles, tempat ia merilis album perdananya, Constellations, pada 2021. Album itu menampilkan single-single ternama seperti Out of the Blue dan Red Lights, yang kental dengan nuansa R&B khas Rini. Baca juga: Daun Jatuh Rilis EP Seruni Ia kemudian merilis EP Ultraviolet, yang mengukuhkan dirinya sebagai seorang bintang R&B yang patut diperhatikan perkembangannya. Hillari dan Rini membawa Loyal ke ruang berbeda, yang mendobrak batasan genre. Sebuah pengalaman audio serba soulful dibawa keduanya di versi ini. "Dengan adanya Rini di versi ini, rasanya Loyal berpindah ke dimensi lain. Kolaborasi ini menyatukan dua dunia di perjalanan musikku saat ini. Aku harap pendengar musik kami dapat merasakan emosi yang sama dengan kami saat kami mengerjakan lagu ini," ujar Hillari. Saat ini Indonesia masuk ke jajaran negara paling sering mendengarkan musik Hillari dan Rini secara global. (RO/Z-1)

PENYANYI Norwegia-Filipina, Hillari, berkolaborasi dengan penyanyi R&B asal Australia, Rini, di versi terbaru single Loyal.

Nuansa sensual dibawa oleh Rini di versi terbaru Loyal. Dikenal lewat lagu-lagu hit seperti My Favourite Clothes dan "Meet Me in Amsterdam, Rini lahir di akhir dekade 90an. Musisi seperti Michael Jackson dan Bon Jovi menjadi sosok pertama yang mempengaruhi musikalitasnya. Semuanya karena koleksi CD kedua orangtuanya sewaktu ia kecil dulu. Tidak lama baginya untuk kemudian mempelajari sejumlah alat musik sebelum ia memulai karirnya di dunia musik.

Kolaborasi ini menjadi versi ketiga dan terakhir dari lagu ini. Hillari memulai karirnya saat ia memenangkan NRK P3 award Rookie of the Year lewat lagu Hopeful. Ia telah sukses menggelar konser di Norwegia dan Kanada, serta mendapatkan dukungan dari Timbaland.

"Aku menyukai musik Rini sejak lama dan rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan sekarang aku dapat berkolaborasi dengannya di Loyal versi ini. Bakat dan gaya musiknya selalu membuatku merasa terhubung dan kali ini kami dapat menciptakan sesuatu bersama." ujar Hillari.

Bakat Rini membawanya dari Melbourne ke Los Angeles, tempat ia merilis album perdananya, Constellations, pada 2021.

Album itu menampilkan single-single ternama seperti Out of the Blue dan Red Lights, yang kental dengan nuansa R&B khas Rini.

Ia kemudian merilis EP Ultraviolet, yang mengukuhkan dirinya sebagai seorang bintang R&B yang patut diperhatikan perkembangannya.

Hillari dan Rini membawa Loyal ke ruang berbeda, yang mendobrak batasan genre. Sebuah pengalaman audio serba soulful dibawa keduanya di versi ini.

"Dengan adanya Rini di versi ini, rasanya Loyal berpindah ke dimensi lain. Kolaborasi ini menyatukan dua dunia di perjalanan musikku saat ini. Aku harap pendengar musik kami dapat merasakan emosi yang sama dengan kami saat kami mengerjakan lagu ini," ujar Hillari.

Saat ini Indonesia masuk ke jajaran negara paling sering mendengarkan musik Hillari dan Rini secara global. (RO/Z-1)