VVYND Rilis Single Countdown

PENYANYI dan penulis lagu VVYND mengajak pendengarnya ke fase akhir sebuah hubungan di lagu terbarunya Countdown, yang sudah dirilis di semua platform layanan musik digital. Pengalaman universal itu diterjemahkan di Countdown, yang kali ini membawa nuansa R&B berbeda dengan single VVYND sebelumnya, Orbit. Jika Orbit membawa energi optimistis, Countdown membawa kita ke ruang pikiran tergelap kita. "Lagu ini merangkum rasa melayang tanpa arah saat rasa sayang antara dua orang menghilang secara perlahan," ujar VVYND sebagai penulis lagu. "Countdown mengambil perspektif dari seseorang yang berharap semuanya masih dapat membaik." Baca juga: VVYND Rilis Video Musik Orbit Pemenang AMI Award 2022 kategori Artis Solo Pria Hip-Hop Terbaik Kareem Soenharjo atau BAP duduk di kursi produser untuk single terbaru VVYND. "Produksi musik dan lirik lagu ini menghidupkan atmosfer penuh ketidakpastian yang hadir terus menerus di fase ini serta luapan emosi beragam yang bersatu padu. Lagu ini adalah salah satu lagu paling personal yang pernah aku tulis. Aku harap banyak orang dapat merasa terhubung dengan Countdown," tutup VVYND yang bernama asli Kevin Wiyarnanda. Lagu Countdown menjadi momentum VVYND menunjukkan sisi lain dari musiknya yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai publikasi ternama di Indonesia dan Asia. Baca juga: VVYND Rilis Single Orbit Countdown dirilis setelah single Orbit yang VVYND luncurkan Januari tahun ini. Orbit telah berhasil mengumpulkan lebih dari 85.000 stream di berbagai platform streaming musik. VVYND terpilih menjadi cover artist playlist JIVVA di Spotify dan Orbit turut difitur di sejumlah playlist editorial Spotify lainnya termasuk New Music Friday, Ke Seberang, tapioca, hingga wyd yang turut menampilkan musisi-musisi R&B ternama dunia seperti SZA, The Weeknd, dan H.E.R. (RO/Z-1)

