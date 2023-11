Golden Disc Awards ke-38 Digelar di Indonesia, Vidi bakal Ikut War Tiket

Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi Golden Disc Awards ke-38, yang akan berlangsung Jakarta International Stadium, pada 6 Januari 2024 mendatang. Tidak hanya disambut gembira oleh masyarakt terutama K-Poper, acara tersebut juga diincar oleh sejumlah selebriti Tanah Air. Salah satunya adalah Vidi Aldiano. "Teriak, senang banget. Gue tahu awal tahun ini ada di Thailand. Enggak nyangka kalau next destination-nya Jakarta," ucap Vidi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada promotor dan sponsor yang telah membuat Golden Disc Awards bisa terselenggara di Indonesia. Sebagai penggemar musik K-Pop, Vidi berencana untuk hadir sebagai penonton dalam acara tersebut. Baca juga: Lagu Seven Jungkook BTS Raih Sertifikasi Platinum di Industri Musik Amerika "Mewakili teman-teman K-Pop Enthusiast pasti super happy dan super excited. Enggak sabar untuk bisa war tiket juga," imbuhnya. Bagi Vidi, Golden Disc Awards ke-38 bukan hanya acara penghargaan bagi para seniman Korea Selatan. Itu juga merupakan cara lain untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Baca juga: Tampil di Acara Jimmy Fallon, Jungkook BTS Akui Takut Microwave "Yang gue seneng, Golden Disc Awards ini bukan hanya sekadar Indonesia sebagai tuan rumah, tapi ada pengalaman yang dibuat sama promotor jadi terharu banget," ucap Vidi. Tiket Golden Disc Awards ke-38 akan mulai dijual pada 23 November 2023 untuk kategori VIP dan 30 November 2023 untuk semua kategori. Masyarakat bisa membelinya melalui aplikasi Livin' by Mandiri. (Z-11)

Jakarta akan menjadi tuan rumah bagi Golden Disc Awards ke-38, yang akan berlangsung Jakarta International Stadium, pada 6 Januari 2024 mendatang. Tidak hanya disambut gembira oleh masyarakt terutama K-Poper, acara tersebut juga diincar oleh sejumlah selebriti Tanah Air. Salah satunya adalah Vidi Aldiano.

"Teriak, senang banget. Gue tahu awal tahun ini ada di Thailand. Enggak nyangka kalau next destination-nya Jakarta," ucap Vidi.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada promotor dan sponsor yang telah membuat Golden Disc Awards bisa terselenggara di Indonesia. Sebagai penggemar musik K-Pop, Vidi berencana untuk hadir sebagai penonton dalam acara tersebut.

"Mewakili teman-teman K-Pop Enthusiast pasti super happy dan super excited. Enggak sabar untuk bisa war tiket juga," imbuhnya.

Bagi Vidi, Golden Disc Awards ke-38 bukan hanya acara penghargaan bagi para seniman Korea Selatan. Itu juga merupakan cara lain untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Yang gue seneng, Golden Disc Awards ini bukan hanya sekadar Indonesia sebagai tuan rumah, tapi ada pengalaman yang dibuat sama promotor jadi terharu banget," ucap Vidi.

Tiket Golden Disc Awards ke-38 akan mulai dijual pada 23 November 2023 untuk kategori VIP dan 30 November 2023 untuk semua kategori. Masyarakat bisa membelinya melalui aplikasi Livin' by Mandiri. (Z-11)