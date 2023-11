Grentperez Rilis Single Christmas Starts Tonight

MESKI baru bulan November, Grentperez telah mencuri start untuk merayakan Natal. Musisi Filipina-Australia, yang baru-baru ini tampil di Soundrenaline Festival 2023, telah merilis single baru berjudul Christmas Starts Tonight yang telah tersedia di seluruh platform streaming musik lewat AWAL dan Fast Friends. Tentang lagu barunya, Grentperez mengatakan, "Natal adalah waktu untuk hadiah, tawa, kumpul-kumpul, silaturahmi, dan waktu yang benar-benar aku selalu rindukan. Christmas Starts Tonight adalah rasa tidak sabar menyambut musim Natal, dan rasa bahagia menjelang malam Natal. Kita bisa membuat tiap malam seperti malam Natal sebenarnya." Christmas Starts Tonight dirilis setelah setelah EP When We Were Younger Grentperez, yang menampilkan tujuh lagu seputar nostalgia. Baca juga: Grentperez Rilis EP When We Were Younger Terinspirasi dari koleksi musik orangtuanya yang menjadi soundtrack masa kecilnya seperti Dionne Warwick, The Carpenters, dan The Bee Gees, sound beragam yang ditampilkan EP When We Were Younger membuat lagu-lagu pop khas grentperez terdengar hidup. Dengan pendekatan bermusik yang serba do it yourself (DIY), Grentperez sukses menangkap perhatian pencinta musik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang duduk di posisi ke-4 daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya. Single perdana Grentperez, Cherry Wine, yang dirilis September 2021 lalu berhasil masuk ke berbagai chart viral Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia. Baca juga: When The Day Is Done, Lagu Teranyar Grentperez Hingga kini, Cherry Wine sukses mengumpulkan lebih dari 88 juta stream sejak dirilis. Dalam jangka waktu dua tahun, musik Grentperez telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream dengan lebih dari 2 juta monthly listeners di Spotify. Pada Oktober 2023, Grentperez menjadi musisi pembuka konser Rex Orange County di Manila dan tampil di Soundrenaline Festival 2023 yang menjadi kali pertama ia tampil di Indonesia. Tahun depan, Grentperez dijadwalkan tampil di Wanderland Festival 2024 dan berbagi panggung dengan Jack Johnson, Parcels, and Novo Amor. Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina. Saat tumbuh dewasa ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild. Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking. Pada 2013, ia akhirnya memulai channel YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini. (RO/Z-1)

MESKI baru bulan November, Grentperez telah mencuri start untuk merayakan Natal. Musisi Filipina-Australia, yang baru-baru ini tampil di Soundrenaline Festival 2023, telah merilis single baru berjudul Christmas Starts Tonight yang telah tersedia di seluruh platform streaming musik lewat AWAL dan Fast Friends.

Tentang lagu barunya, Grentperez mengatakan, "Natal adalah waktu untuk hadiah, tawa, kumpul-kumpul, silaturahmi, dan waktu yang benar-benar aku selalu rindukan. Christmas Starts Tonight adalah rasa tidak sabar menyambut musim Natal, dan rasa bahagia menjelang malam Natal. Kita bisa membuat tiap malam seperti malam Natal sebenarnya."

Christmas Starts Tonight dirilis setelah setelah EP When We Were Younger Grentperez, yang menampilkan tujuh lagu seputar nostalgia.

Terinspirasi dari koleksi musik orangtuanya yang menjadi soundtrack masa kecilnya seperti Dionne Warwick, The Carpenters, dan The Bee Gees, sound beragam yang ditampilkan EP When We Were Younger membuat lagu-lagu pop khas grentperez terdengar hidup.

Dengan pendekatan bermusik yang serba do it yourself (DIY), Grentperez sukses menangkap perhatian pencinta musik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang duduk di posisi ke-4 daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musiknya.

Single perdana Grentperez, Cherry Wine, yang dirilis September 2021 lalu berhasil masuk ke berbagai chart viral Spotify di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Hingga kini, Cherry Wine sukses mengumpulkan lebih dari 88 juta stream sejak dirilis. Dalam jangka waktu dua tahun, musik Grentperez telah mengumpulkan lebih dari 200 juta stream dengan lebih dari 2 juta monthly listeners di Spotify.

Pada Oktober 2023, Grentperez menjadi musisi pembuka konser Rex Orange County di Manila dan tampil di Soundrenaline Festival 2023 yang menjadi kali pertama ia tampil di Indonesia.

Tahun depan, Grentperez dijadwalkan tampil di Wanderland Festival 2024 dan berbagi panggung dengan Jack Johnson, Parcels, and Novo Amor.

Lahir di Australia, Grentperez adalah anak bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di keluarga berlatar belakang Filipina. Saat tumbuh dewasa ia sering mendengarkan The Eagles, The Beatles, dan Queen dengan ayahnya sebelum ia akhirnya menemukan Musiq Soulchild.

Saat ia diberikan gitar akustik nylon pertamanya, ia kemudian secara otodidak mempelajari lagu Lemonade dari Jeremy Passion — mempelajari chord, bentuk, dan pola-pola plucking.

Pada 2013, ia akhirnya memulai channel YouTube-nya sendiri yang telah mendapatkan lebih dari 500 ribu subscribers hingga hari ini. (RO/Z-1)