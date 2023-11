Harga Tiket VIP Golden Disc Awards 2024 di Jakarta Lampaui UMR Jakarta 

GOLDEN Disc Awards, ajang penghargaan tahunan untuk industri musik Korea Selatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan akan mengambil tempat di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta untuk edisi ke-38 pada 2024. Golden Disc Awards 2024 akan berlangsung pada Sabtu, 6 Januari 2024 dan Jakarta dipilih untuk menjadi lokasi penghargaan. Sebelumnya, pada edisi ke-37 yang terselenggara tahun ini, Golden Disc Awards berlangsung di Bangkok, Thailand. Di Golden Disc Awards 2024, para peraih nominasi pun akan tampil di panggung dan menghibur penonton. Selain itu, acara tersebut juga akan ditayangkan secara global melalui stasiun JTBC, pemegang hak siar Golden Disc Award tahun depan. Baca juga : Dior Kena Boikot di Media Sosial, Kenapa? Tiket pun akan dijual mulai 23 November 2023 pukul 13:00 WIB lewat fitur Sukha di aplikasi Livin Bank Mandiri. Namun, pada tanggal tersebut dikhususkan untuk penjualan tiket VIP yang harganya Rp6 juta. Kategori VIP hanya tersedia terbatas untuk beberapa tiket, dengan lokasi berada di paling dekat dengan panggung. Di luar kategori VIP, Golden Disc Awards 2024 akan membagi tiket ke beberapa kategori. Mulai dari kategori 1-5 hingga festival A dan B. Harga tiket di kategori tersebut paling murah dibanderol Rp1,3 juta (kategori 6) dan tertinggi kategori festival B Rp5,8 juta. Baca juga : Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa? Tiket tersebut akan dijual pada 30 November 2023 pukul 13:00 WIB di fitur Sukha aplikasi Livin Bank Mandiri. Sementara penjualan tiket di luar aplikasi akan berlangsung pada 1 Desember di luar aplikasi Livin Bank Mandiri. Dalam konferensi pers Golden Disc Awards 2024 yang berlangsung di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Head of marketing communications PT NICE Rizdania Herlanggita menjelaskan pihaknya sebagai promotor lokal telah memastikan segala kenyamanan dan keamanan terkait tata laksana penghargaaan. “Kami merasa terhormat menjadi promotor lokal yang menyelenggarakan Golden Disc Awards 2024. Pemilihan JIS sebagai venue awarding dan pertunjukan nanti pun sudah dipastikan secara cermat. Kami sudah mengatur lalu lintas, memperbanyak shuttle, dan dipastikan di setiap kategori penonton akan mendapatkan pengalaman maksimal dengan desain panggung yang besar,” kata Head of Marketing Communication PT NICE Rizdania Herlendita. (Z-5)

GOLDEN Disc Awards, ajang penghargaan tahunan untuk industri musik Korea Selatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Musik Korea Selatan akan mengambil tempat di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta untuk edisi ke-38 pada 2024.

Golden Disc Awards 2024 akan berlangsung pada Sabtu, 6 Januari 2024 dan Jakarta dipilih untuk menjadi lokasi penghargaan. Sebelumnya, pada edisi ke-37 yang terselenggara tahun ini, Golden Disc Awards berlangsung di Bangkok, Thailand.

Di Golden Disc Awards 2024, para peraih nominasi pun akan tampil di panggung dan menghibur penonton. Selain itu, acara tersebut juga akan ditayangkan secara global melalui stasiun JTBC, pemegang hak siar Golden Disc Award tahun depan.

Baca juga : Dior Kena Boikot di Media Sosial, Kenapa?

Tiket pun akan dijual mulai 23 November 2023 pukul 13:00 WIB lewat fitur Sukha di aplikasi Livin Bank Mandiri. Namun, pada tanggal tersebut dikhususkan untuk penjualan tiket VIP yang harganya Rp6 juta. Kategori VIP hanya tersedia terbatas untuk beberapa tiket, dengan lokasi berada di paling dekat dengan panggung.

Di luar kategori VIP, Golden Disc Awards 2024 akan membagi tiket ke beberapa kategori. Mulai dari kategori 1-5 hingga festival A dan B. Harga tiket di kategori tersebut paling murah dibanderol Rp1,3 juta (kategori 6) dan tertinggi kategori festival B Rp5,8 juta.

Baca juga : Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa?

Tiket tersebut akan dijual pada 30 November 2023 pukul 13:00 WIB di fitur Sukha aplikasi Livin Bank Mandiri. Sementara penjualan tiket di luar aplikasi akan berlangsung pada 1 Desember di luar aplikasi Livin Bank Mandiri.

Dalam konferensi pers Golden Disc Awards 2024 yang berlangsung di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Head of marketing communications PT NICE Rizdania Herlanggita menjelaskan pihaknya sebagai promotor lokal telah memastikan segala kenyamanan dan keamanan terkait tata laksana penghargaaan.

“Kami merasa terhormat menjadi promotor lokal yang menyelenggarakan Golden Disc Awards 2024. Pemilihan JIS sebagai venue awarding dan pertunjukan nanti pun sudah dipastikan secara cermat. Kami sudah mengatur lalu lintas, memperbanyak shuttle, dan dipastikan di setiap kategori penonton akan mendapatkan pengalaman maksimal dengan desain panggung yang besar,” kata Head of Marketing Communication PT NICE Rizdania Herlendita. (Z-5)