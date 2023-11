Nicki Minaj Ingatkan Fans jangan Salahgunakan Namanya

RATU Rap Nicki Minaj, 40, mengingatkan kepada para penggemarnya agar tidak menyalahgunakan namanya untuk mengancam siapapun. Hal itu merespon adanya laporan oleh Revolt dan ditunjukkan oleh tangkapan layar oleh penggemar dari Instagram story-nya. “Dear Barbz, pastikam untuk tidak pernah mengancam siapapun atas nama saya, baik itu di internet atau secara langsung. Baik itu dengan candaan atau tidak. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah menyetujuinya,” kata Minaj. Kemudian, sang superstar mengingatkan pengikutnya bahwa album baru yang sangat dinantikan, Pink Friday 2, akan segera hadir. "Kami memiliki album yang luar biasa tepat di depan mata pada tanggal 12/08/23. Ini terasa begitu surreal & euforik,” ucapnya. Baca juga: BLEU dan Nicki Minaj Berkolaborasi di Love In The Way Minaj tidak menjelaskan mengapa beliau membuat pernyataan tersebut saat ini. Meskipun, tampaknya ia merujuk pada tanggapan dari penggemarnya terhadap rekaman baru yang akan datang. Seperti yang dilaporkan oleh Revolt, penggunaan media sosial oleh Barbz hampir membuat Minaj dijatuhi gugatan. Tahun lalu, laporan dari The Daily Beast mengungkapkan bahwa YouTuber dan komentator budaya pop, Kimberly Nicole Foster, mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap bintang hip-hop tersebut setelah sebuah pos kritis di X memicu ancaman kekerasan dari para penggemar. Baca juga: Dianggap Intimidasi Korban Pelecehan Seksual, Nicki Minaj dan Suami Digugat Album studio kelima yang sangat dinantikan oleh Minaj akan dirilis pada tanggal 8 Desember. Pada akhir bulan lalu, artis "Barbie World" mengungkapkan dalam sebuah Instagram Live bahwa ia telah menggeser tanggal rilis untuk yang kedua kalinya dari 17 November menjadi 8 Desember, baik untuk merayakan ulang tahunnya maupun untuk mengakomodasi rilis vinyl. Pada bulan Juni, rapper "Super Freaky Girl" ini mengungkapkan di media sosial bahwa album mendatangnya akan menjadi kelanjutan dari rekaman klasiknya tahun 2010, Pink Friday. Beliau juga mengungkapkan saat itu bahwa proyek tersebut, yang awalnya dijadwalkan untuk tanggal 20 Oktober, akan dirilis pada tanggal 17 November. (Z-10)

