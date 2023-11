Tampil di Acara Jimmy Fallon, Jungkook BTS Akui Takut Microwave

PENYANYI yang dikenal sebagai golden maknae dari grup musik BTS, Jeon Jungkook, mengaku takut dengan microwave dalam acara talk show The Tonight Show starring Jimmy Fallon di NBC. Ia juga membuat penampilan bernyanyi istimewa sambil berbicara tentang album solo debutnya yang berjudul Golden. Jungkook membagikan fakta menarik tentang dirinya. Salah satunya adalah ketakutannya terhadap microwave, yang masih ada bahkan pada tahun 2023. Pada kesempatan ini, Jimmy Fallon, sang pembawa acara, mengingatkan Jungkook tentang pernyataan kontroversialnya terkait ketakutan ini. Jimmy menyebut bahwa dalam wawancara sebelumnya, Jungkook pernah mengatakan bahwa microwave adalah salah satu hal yang paling menakutkan baginya. Jungkook kemudian menjelaskan bahwa ketakutannya berasal dari masa kecilnya dan dia bahkan memeragakan suara ledakan microwave untuk menggambarkan ketakutannya. Baca juga: Lagu Seven Jungkook BTS Raih Sertifikasi Platinum di Industri Musik Amerika Selain itu, Jungkook juga membicarakan pencapaian album solonya. Album Golden dirilis pada tanggal 3 November mendapatkan pencapaian luar biasa untuk dua single, yaitu Seven dan 3D yakni posisi teratas di tangga lagu Billboard Hot 100, serta menjadi lagu tercepat yang mencapai 1 miliar stream di platform musik Spotify. Dalam wawancara tersebut, Jungkook mengungkapkan rasa terimanya kepada para penggemar, yang dikenal sebagai Army, atas kesuksesan albumnya. Dia menyatakan bahwa kesuksesan ini jauh melampaui ekspektasinya dan bahwa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dan cinta dari Army. Hal ini juga menunjukkan ikatan yang kuat antara BTS dan penggemarnya. Baca juga: Jungkook BTS Hadir di Panggung iHeartRadio dengan Penampilan Live Standing Next To You Penampilan Jungkook dalam The Tonight Show membawa informasi menarik tentang dirinya serta kesuksesan album solo barunya. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa bahkan seorang superstar dunia seperti Jungkook tetap memiliki ketakutan pribadi yang manusiawi. (Z-10)

