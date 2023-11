Mariah Carey Tengah Persiapkan Karya Terbaru

PENYANYI Mariah Carey mengungkapkan tengah mempersiapkan karya terbarunya di tengah persiapan tur konser tunggal Merry Christmas One and All yang akan berlangsung pada pertengahan November mendatang. “Ada karya musik saya yang baru dan akan segera hadir. Saya telah bekerja selama tiga sampai empat minggu terakhir hanya untuk menulis lagu baru,” ungkapnya dilansir dari People. “Kemarin kami berada di studio untuk mengerjakan sesuatu ditambah dengan paduan suara untuk lagu baru ini, Jadi ini sangat menarik,” sambung perempuan yang kini berusia 54 tahun tersebut. Baca juga: Metallica, Biden, Mariah Carey Lawan Kemiskinan dan Perubahan Iklim Diketahui, album terakhir Carey hadir pada 2018 lalu berjudul Caution. Album ini berhasil meraih posisi 5 di tangga lagu Billboard 200 dan menampilkan kolaborasi dengan sejumlah musisi, yakni Blood Orange, Gunna, Slick Rick, dan Ty Dolla $ign. Sejak itu, Carey telah muncul sebagai artis unggulan di beberapa lagunya, termasuk berkolaborasi dengan DJ Khaled untuk album remix 2022 terobosan dari Latto berjudul Big Energy. Baca juga: Mariah Carey Akui Jadi Kuat karena Alami Perlakuan Rasis Dia juga merilis album Mariah Carey’s Magical Christmas Special pada 2020 lalu, bertepatan dengan perilisan program spesial dari Apple TV+ dengan judul yang sama. Jelang akhir 2023, Carey tengah bersiap untuk melaksanakan tur konsernya Merry Christmas One and All yang akan mulai berlangsung pada 15 November 2023 di Highland, California, Amerika Serikat. Dalam tur konsernya ini, dia akan membawakan kumpulan lagu favorit penggemar dan karya klasik Natal miliknya ke sejumlah kota di Amerika Serikat, antara lain Los Angeles, Detroit, Chicago, dan New York City, serta kota-kota besar lainnya. (Z-3)

PENYANYI Mariah Carey mengungkapkan tengah mempersiapkan karya terbarunya di tengah persiapan tur konser tunggal Merry Christmas One and All yang akan berlangsung pada pertengahan November mendatang.

“Ada karya musik saya yang baru dan akan segera hadir. Saya telah bekerja selama tiga sampai empat minggu terakhir hanya untuk menulis lagu baru,” ungkapnya dilansir dari People.

“Kemarin kami berada di studio untuk mengerjakan sesuatu ditambah dengan paduan suara untuk lagu baru ini, Jadi ini sangat menarik,” sambung perempuan yang kini berusia 54 tahun tersebut.

Diketahui, album terakhir Carey hadir pada 2018 lalu berjudul Caution. Album ini berhasil meraih posisi 5 di tangga lagu Billboard 200 dan menampilkan kolaborasi dengan sejumlah musisi, yakni Blood Orange, Gunna, Slick Rick, dan Ty Dolla $ign.

Sejak itu, Carey telah muncul sebagai artis unggulan di beberapa lagunya, termasuk berkolaborasi dengan DJ Khaled untuk album remix 2022 terobosan dari Latto berjudul Big Energy.

Dia juga merilis album Mariah Carey’s Magical Christmas Special pada 2020 lalu, bertepatan dengan perilisan program spesial dari Apple TV+ dengan judul yang sama.

Jelang akhir 2023, Carey tengah bersiap untuk melaksanakan tur konsernya Merry Christmas One and All yang akan mulai berlangsung pada 15 November 2023 di Highland, California, Amerika Serikat.

Dalam tur konsernya ini, dia akan membawakan kumpulan lagu favorit penggemar dan karya klasik Natal miliknya ke sejumlah kota di Amerika Serikat, antara lain Los Angeles, Detroit, Chicago, dan New York City, serta kota-kota besar lainnya. (Z-3)