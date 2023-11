Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo Siap Meriahkan Acara Akhir Tahun  di Hotel Borobudur

DI malam pergantian tahun 2023, para penggemar musik di Indonesia dapat bersiap-siap mendapatkan pengalaman yang spektakuler. Dua penyanyi legendaris Indonesia, Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo, akan tampil bersama di acara The Splendor Night, yang akan digelar di Hotel Borobudur Jakarta pada 31 Desember 2023. "Ini adalah pertama kalinya penyanyi legendaris Indonesia Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo tampil bersama di atas satu panggung. Bersiaplah untuk larut dalam malam yang penuh kemegahan dan kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Eva Poetry, di Jakarta, Selasa (7/11). The Splendor Night bukan hanya merupakan perayaan malam Tahun Baru, tetapi juga menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Hotel Borobudur Jakarta. Baca juga: Heals Rilis Album Kedua, Emerald Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihollo sangat senang dan bersyukur bisa dipercaya untuk menghibur penonton di momen penting ini. "Di usia saya sekarang ini rasanya masih dipercaya untuk manggung di malam pergantian tahun itu adalah kejutan," kata Ruth Sahanaya saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta. Sementara Harvey Malaihollo, yang sudah 48 tahun berkarya, juga merasa antusias untuk tampil di acara tersebut. Baca juga: Accor Hotel Jakarta dan Sekitar Rayakan Malam Apresiasi Penuh Inspirasi 'Meet ALL Partners' "Saya malah sudah puluhan tahun tidak manggung di malam pergantian tahun, jadi acara ini spesial sekali," katanya. Uthe, sapaan akrab Ruth Sahanaya, menyatakan The Splendor Night memiliki makna yang sangat istimewa baginya karena dia dapat kembali berduet dengan Harvey Malaihollo setelah sekian lama. "Saya sudah lama sekali tidak duet dengan Harvey," ucap Ruth Sahanaya dengan senyum. Para penggemar juga dapat mengharapkan penampilan istimewa dari dua penyanyi berbakat ini yang akan menyanyikan lagu-lagu lawas yang populer pada tahun 1980 hingga 1990-an. "Kami akan bernyanyi sampai pagi di malam pergantian tahun," kata Ruth Sahanaya dengan semangat. Tiket untuk The Splendor Night sudah mulai dijual dengan harga mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 5,8 juta, termasuk paket menginap di Hotel Borobudur Jakarta. Ini adalah kesempatan langka untuk merayakan malam tahun baru dengan sorotan pada dua penyanyi legendaris Indonesia yang telah menyihir hati penggemar selama beberapa dekade. (Z-1)

