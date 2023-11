Dimodali Netflix, Egyptian Theatre Dibuka Kembali

EGYPTIAN Theatre kini telah dibuka kembali di bawah kepemilikan baru yakni Netflix. Bioskop yang menjadi tuan rumah premiere karpet merah pertama di Hollywood dengan halaman dalam teaternya yang dihias hieroglif buatan lebih dari seabad yang lalu, kini telah dibuka kembali. Merupakan simbol kehormatan di dunia perfilman, gedung teater megah di Los Angeles ini mungkin tampak sebagai investasi yang tidak biasa bagi raksasa layanan streaming yang telah sukses meyakinkan penonton untuk menonton film di TV, laptop, dan bahkan ponsel mereka. Namun, bagi co-CEO Netflix Ted Sarandos, kesempatan untuk menyelamatkan institusi Hollywood yang hampir runtuh dan menampilkan perjalanan cepat perusahaannya dari perusak teknologi menjadi pemain utama di pusat industri hiburan adalah hal yang tidak diragukan lagi. Baca juga: 9 Film Netflix tentang Kehidupan di balik Konflik Palestina "Hollywood adalah tentang simbol," katanya kepada media AFP. "Tanda Hollywood dan teater ini mungkin adalah dua simbol paling ikonik di Hollywood. Sayangnya, teater ini hampir roboh," lanjutnya. Teater ini pertama kali dibuka pada Oktober 1922, dengan premiere dunia film Robin Hood, yang dibitangi Douglas Fairbanks. Sebelumnya, industri hiburan yang berkembang pesat di Los Angeles berfokus pada kawasan pusat kota beberapa mil jauhnya. Penyelenggara memasang lampu-lampu yang memikat perhatian penonton, dan menggelar karpet merah di halaman teater untuk tamu VIP, termasuk Charlie Chaplin. Inovasi ini, yang dimaksudkan untuk meniru etiket kerajaan Eropa, menjadi model untuk premiere hiburan selama satu abad. Baca juga: Serial Sweet Home 2 Rilis Poster Resmi Jelang Hari Penayangan Selama beberapa dekade berikutnya, Egyptian Theatre mengalami masa-masa sulit dan mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi Los Angeles pada tahun 1994. Teater ini kemudian diambil alih oleh American Cinematheque, sebuah organisasi nirlaba yang memperbaiki bangunan tersebut, tetapi mengalami kesulitan dalam membiayai perawatannya, hingga kemudian Netflix datang. Netflix setuju untuk membiayai pekerjaan renovasi teater sekali lagi. Mereka belum mengungkapkan biayanya, tetapi perkiraan menempatkannya sekitar US$70 juta. "Kami, sebagai organisasi nirlaba yang sangat sesuai dengan namanya, berjuang," kata ketua American Cinematheque Rick Nicita. Rick melanjutkan, "Mereka datang dan membentuk kemitraan yang luar biasa dengan kami. Mereka memahami apa yang kami coba lakukan." Dalam kesepakatan ini, Netflix akan mengadakan pemutaran film mereka sendiri selama minggu, dimulai dengan The Killer karya David Fincher pada Kamis (9/11), sementara American Cinematheque akan memamerkan klasik seperti Lawrence of Arabia pada akhir pekan. "Kami sering menyewa teater di New York dan LA, untuk pemutaran perdana dan acara-acara kami," kata Sarandos. "Jadi ide bahwa kita dapat menyelamatan sesuatu yang besar melalui upaya itu? Rasanya seperti situasi kemenangan-untung." Dengan dinding dan pilar berwarna pasir, hieroglif berwarna-warni, dan patung kumbang besi raksasa yang menggantung di atas panggung, teater ini awalnya dirancang untuk mendukung mania 1920-an akan hal-hal berbau Mesir Kuno. Pegawai teater di premiere Robin Hood asli berpakaian seperti orang Mesir. Dalam kejadian pemasaran yang mengejutkan, makam Tutankhamun ditemukan hanya dua minggu kemudian. Selama renovasi terbaru teater, Netflix merancang ulang bangunan dan halaman untuk mencerminkan spesifikasi tahun 1922-nya, meskipun dilengkapi dengan instalasi audio dan visual mutakhir. Langkah ini adalah pernyataan niat terbaru dari perusahaan yang telah menginvestasikan banyak dalam beberapa tahun terakhir untuk menarik sutradara dan bintang film papan atas ke dalam film-filmnya dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan yang ada di pusat ekosistem Hollywood dengan menghormati tradisinya. Layanan streaming ini juga telah mengambil alih Paris Theater bersejarah di New York, beberapa tahun lalu. "Kami telah membuat film-film asli selama kurang dari tujuh tahun. Kami belum banyak memberi kontribusi dalam 100 tahun keseluruhan (sejarah Hollywood)," kata Sarandos. Tentu saja, prospek Netflix mendominasi industri film selama satu abad ke depan kemungkinan akan mengganggu beberapa pemilik teater. Sementara pesaing Netflix, seperti Apple, baru-baru ini menayangkan film seperti Killers of the Flower Moon di layar besar untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum streaming, Netflix telah mengganggu pemilik bioskop dengan menolak untuk melakukannya. Tetapi Sarandos menolak seluruh pembicaraan ini tentang apakah streaming telah baik atau buruk bagi industri hiburan, menunjuk pada pembukaan kembali Egyptian Theatre. "Dalam banyak hal, streaming telah menyelamatkan industri hiburan. Dan ini adalah simbol dari itu juga," tutupnya. (AFP/Z-1)

