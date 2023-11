Nintendo Umumkan Film Zelda Terbaru

NINTENDO tengah membuat film berdasarkan video gim populer mereka, The Legend of Zelda. Hal itu diumumkan produsen video gim raksasa asal Jepang yang bertekad melanjutkan kesuksesan film Mario Bros. Film live action Zelda terbaru akan disutradarai oleh Wes Ball, yang menyutradarai trilogi Maze Runner dan akan diproduseri oleh Avid Arad, yang memimpin produksi sejumlah film Spider-Man. Desainer legendaris Nintendo Shigeru Miyamoto, yang menciptakan gim Mario dan Zelda, dan terlibat erat dalam pembuatan film The Super Mario Bros Movie juga akan ambil bagian dalam produksi film Zelda. Baca juga: Red Dead Redemption akan Hadir di PS4 dan Nintendo Switch "Saya telah mengerjakan film live action The Legend of Zelda selama bertahun-tahun dengan Avi Arad-san, yang telah memproduski banyak film laris," ungkap Miyamoto di akun media sosial Nintendo, Selasa (7/11). "Saya telah meminta Avi-san untuk memproduksi film ini bersama saya dan kami telah secara resmi mengembangkan film dengan keterlibatan penuh Nintendo." "Akan butuh waktu untuk menyelesaikannya namun saya sudah tidak sabar untuk melihatnya," lanjutnya. Baca juga: Nintendo Jual 10 Juta Gim Zelda dalam Tiga Hari Rumah produksi Sony Pictures akan membantu pembiayaan film itu dan mendistibusikannya ke bioskop-bioskop. Nintendo terus berhati-hati dengan adaptasi Hollywood terhadap gim mereka selama berpuuh-puluh tahun setelah kegagalan Super Mario Bros pada 1993. Namun, mereka kembali ke bioskop dengan The Super Mario Bros Movie dan meraih sukses besar dengan raihan US$1,36 miliar, hanya kalah dari Barbie pada tahun ini. (AFP/Z-1)

