9 Film Netflix tentang Kehidupan dibalik Konflik Palestina 

INVASI Israel dan serangan udara di Jalur Gaza telah mendominasi berita di seluruh dunia, mengingatkan kita pada penderitaan yang terus berlanjut di Palestina. Di balik laporan statistik dan pemberitaan yang mungkin terasa jauh, ada kisah manusia yang mengharukan yang perlu diungkapkan. Kisah mereka diangkat menjadi film yang mengugah hati semua penontonnya. Netflix telah menjadi platform yang menghadirkan sejumlah film yang menggambarkan kisah perjuangan, keberanian, dan tantangan yang dihadapi rakyat Palestina. Berikut 9 rekomendasi film tentang Palestina di Netflix. Baca juga: Ario Bayu Mengaku Mudah Beradegan Romantis dengan Dian Sastrowardoyo dok.imdb Farha (2021) Film ini mengambil latar belakang peristiwa Nakba tahun 1948, yang merupakan tragedi Palestina yang tak terlupakan. Nakba merujuk pada penghancuran tanah Palestina dan pengusiran massal etnis Arab-Palestina oleh Israel. Setelah Nakba, 78% wilayah Mandat Inggris Raya atas Palestina diklaim oleh Israel, menyebabkan eksodus sekitar 700.000 warga Palestina. Film "Farha" membawa kita pada secuil kisah di tengah gelombang kekerasan dan pengusiran selama Nakba. Baca juga: Serial Sweet Home 2 Rilis Poster Resmi Jelang Hari Penayangan dok.Canada Talks Israel/Palestine The Present (2020) Sebuah film pendek yang memenangkan penghargaan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ini mengikuti kisah seorang ayah Palestina dan putrinya yang berusaha membeli barang keperluan di Tepi Barat. Film ini menggambarkan dengan indah hubungan antara ayah dan putri, sambil menyoroti tantangan yang harus dihadapi setiap hari oleh warga Palestina dalam bernegosiasi dengan jalan terpisah dan pos pemeriksaan yang dijaga tentara bersenjata. dok.Netflix 3000 Nights (2015) Film yang kuat ini disutradarai Mai Masri dan dengan cermat menggali kisah seorang guru sekolah Palestina yang mendapati dirinya di penjara Israel atas tuduhan yang tidak benar. Film ini berlatar belakang tahun 1980-an, periode yang ditandai gejolak Palestina yang intens. Film ini tidak hanya menghadapi tema besar pendudukan Israel, tetapi juga memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman pribadi karakter utama dalam konteks perlawanan Palestina. dok.imdb Eyes of a Thief (2014) Film ini bercerita tentang pencarian seorang ayah yang berusaha menemukan putrinya di tengah kondisi pendudukan Israel. Inspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2002 selama intifada kedua antara Nablus dan Ramallah, film ini menghadirkan karakter dengan latar belakang yang berbeda, dengan tokoh utama Tarek yang adalah seorang Kristen. Dok.Netfilx Salt of This Sea (2008) Dalam film ini, seorang perempuan Palestina-Amerika, Soraya, kembali ke tanah leluhurnya dan menghadapi ketidakpercayaan serta interogasi dari pejabat Israel. Film ini menggambarkan bagaimana Soraya harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Dok. Rotten Tomatoes Omar (2013) Film ini mengisahkan kisah seorang pemuda Palestina yang sangat ingin menikahi kekasihnya, Nadia, di tengah usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari pendudukan Israel. dok. Kanopy Born in Gaza (2014) Film ini memotret pengepungan Gaza pada 2014 yang mengakibatkan banyak kematian dan luka. Film ini mencoba mendalami psikologi sekelompok anak-anak Palestina di wilayah Gaza yang tumbuh di zona perang. Film ini menghadirkan perasaan dan cita-cita sederhana anak-anak untuk hidup damai dan dapat melihat masa depan yang cerah. dok.The Electronic Intifada Like Twenty Impossibles (2003) Film pendek ini menggambarkan pengalaman seorang sutradara Palestina yang kembali ke Tepi Barat setelah tinggal di Amerika Serikat. Film ini juga mengungkapkan hambatan bagi eksistensi industri film Palestina dan ketahanan sinema nasional Palestina. Film ini tayang perdana di Festival Film Internasional Cannes, menjadikannya film pendek pertama dari dunia Arab yang dipilih dalam Seleksi Resmi festival tersebut. dok. Rotten Tomatoes Children of Shatila (1998) Farah, yang berusia 11 tahun, dan Issa, yang berusia 12 tahun, adalah dua anak jalanan yang tinggal di kamp pengungsi Shatila di Beirut, Lebanon, yang terletak di "sabuk kemiskinan" kota tersebut. Pusat ini menjadi rumah bagi 15.000 warga Palestina dan warga Lebanon yang memiliki pengalaman bersama terkait pengusiran, pengangguran, dan kemiskinan. Kedua anak ini diberikan kamera video dan mereka menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk mencari jalan dalam menghadapi realitas tumbuh di kamp pengungsi yang telah bertahan dari pembantaian, pengepungan, dan kelaparan. Dengan semua film ini tersedia di Netflix, penonton memiliki kesempatan untuk mendalami penderitaan dan perjuangan rakyat Palestina melalui kisah-kisah manusia yang menginspirasi ini. Penonton dapat lebih memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi rakyat Palestina, serta merasakan empati terhadap kisah manusia di balik berita yang sering mendominasi media internasional dengan menyaksikan film-film ini. (Z-3)

INVASI Israel dan serangan udara di Jalur Gaza telah mendominasi berita di seluruh dunia, mengingatkan kita pada penderitaan yang terus berlanjut di Palestina. Di balik laporan statistik dan pemberitaan yang mungkin terasa jauh, ada kisah manusia yang mengharukan yang perlu diungkapkan.

Kisah mereka diangkat menjadi film yang mengugah hati semua penontonnya. Netflix telah menjadi platform yang menghadirkan sejumlah film yang menggambarkan kisah perjuangan, keberanian, dan tantangan yang dihadapi rakyat Palestina.

Berikut 9 rekomendasi film tentang Palestina di Netflix.

Baca juga: Ario Bayu Mengaku Mudah Beradegan Romantis dengan Dian Sastrowardoyo

dok.imdb

Farha (2021)

Film ini mengambil latar belakang peristiwa Nakba tahun 1948, yang merupakan tragedi Palestina yang tak terlupakan. Nakba merujuk pada penghancuran tanah Palestina dan pengusiran massal etnis Arab-Palestina oleh Israel. Setelah Nakba, 78% wilayah Mandat Inggris Raya atas Palestina diklaim oleh Israel, menyebabkan eksodus sekitar 700.000 warga Palestina. Film "Farha" membawa kita pada secuil kisah di tengah gelombang kekerasan dan pengusiran selama Nakba.

Baca juga: Serial Sweet Home 2 Rilis Poster Resmi Jelang Hari Penayangan

dok.Canada Talks Israel/Palestine

The Present (2020)

Sebuah film pendek yang memenangkan penghargaan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) ini mengikuti kisah seorang ayah Palestina dan putrinya yang berusaha membeli barang keperluan di Tepi Barat. Film ini menggambarkan dengan indah hubungan antara ayah dan putri, sambil menyoroti tantangan yang harus dihadapi setiap hari oleh warga Palestina dalam bernegosiasi dengan jalan terpisah dan pos pemeriksaan yang dijaga tentara bersenjata.

dok.Netflix

3000 Nights (2015)

Film yang kuat ini disutradarai Mai Masri dan dengan cermat menggali kisah seorang guru sekolah Palestina yang mendapati dirinya di penjara Israel atas tuduhan yang tidak benar. Film ini berlatar belakang tahun 1980-an, periode yang ditandai gejolak Palestina yang intens. Film ini tidak hanya menghadapi tema besar pendudukan Israel, tetapi juga memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman pribadi karakter utama dalam konteks perlawanan Palestina.

dok.imdb

Eyes of a Thief (2014)

Film ini bercerita tentang pencarian seorang ayah yang berusaha menemukan putrinya di tengah kondisi pendudukan Israel. Inspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2002 selama intifada kedua antara Nablus dan Ramallah, film ini menghadirkan karakter dengan latar belakang yang berbeda, dengan tokoh utama Tarek yang adalah seorang Kristen.

Dok.Netfilx

Salt of This Sea (2008)

Dalam film ini, seorang perempuan Palestina-Amerika, Soraya, kembali ke tanah leluhurnya dan menghadapi ketidakpercayaan serta interogasi dari pejabat Israel. Film ini menggambarkan bagaimana Soraya harus menghadapi kenyataan yang sangat berbeda dari apa yang dia harapkan.

Dok. Rotten Tomatoes

Omar (2013)

Film ini mengisahkan kisah seorang pemuda Palestina yang sangat ingin menikahi kekasihnya, Nadia, di tengah usahanya untuk memperjuangkan kemerdekaan negaranya dari pendudukan Israel.

dok. Kanopy

Born in Gaza (2014)

Film ini memotret pengepungan Gaza pada 2014 yang mengakibatkan banyak kematian dan luka. Film ini mencoba mendalami psikologi sekelompok anak-anak Palestina di wilayah Gaza yang tumbuh di zona perang. Film ini menghadirkan perasaan dan cita-cita sederhana anak-anak untuk hidup damai dan dapat melihat masa depan yang cerah.

dok.The Electronic Intifada

Like Twenty Impossibles (2003)

Film pendek ini menggambarkan pengalaman seorang sutradara Palestina yang kembali ke Tepi Barat setelah tinggal di Amerika Serikat. Film ini juga mengungkapkan hambatan bagi eksistensi industri film Palestina dan ketahanan sinema nasional Palestina. Film ini tayang perdana di Festival Film Internasional Cannes, menjadikannya film pendek pertama dari dunia Arab yang dipilih dalam Seleksi Resmi festival tersebut.

dok. Rotten Tomatoes

Children of Shatila (1998)

Farah, yang berusia 11 tahun, dan Issa, yang berusia 12 tahun, adalah dua anak jalanan yang tinggal di kamp pengungsi Shatila di Beirut, Lebanon, yang terletak di "sabuk kemiskinan" kota tersebut. Pusat ini menjadi rumah bagi 15.000 warga Palestina dan warga Lebanon yang memiliki pengalaman bersama terkait pengusiran, pengangguran, dan kemiskinan. Kedua anak ini diberikan kamera video dan mereka menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk mencari jalan dalam menghadapi realitas tumbuh di kamp pengungsi yang telah bertahan dari pembantaian, pengepungan, dan kelaparan.

Dengan semua film ini tersedia di Netflix, penonton memiliki kesempatan untuk mendalami penderitaan dan perjuangan rakyat Palestina melalui kisah-kisah manusia yang menginspirasi ini. Penonton dapat lebih memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi rakyat Palestina, serta merasakan empati terhadap kisah manusia di balik berita yang sering mendominasi media internasional dengan menyaksikan film-film ini. (Z-3)