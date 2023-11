Pasangan Lee Seung-gi dan Lee Da-in Siap Jadi Orangtua

PASANGAN selebritas Lee Seung-gi dan Lee Da-in bersiap menyambut peran baru sebagai orangtua. Pada Rabu (1/11), aktris yang dikenal dari serial drama Korea My Dearest ini mengumumkan kehamilannya melalui agensinya. Tanggal kelahiran diperkirakan akan jatuh pada Februari 2024. Agensi Lee Da-in, 9ato Entertainment, mengeluarkan pernyataan yang berisi: "Halo. Ini dari 9ato Entertainment. Baca juga: Lee Seung Gi Batalkan Acara Sepihak? Ini Penjelasan Agensi Human Made Kami selalu berterima kasih atas cinta dan minat yang hangat yang ditunjukkan kepada aktris Lee Da-in. Kami ingin berbagi berita berharga dan bahagia yang datang kepada aktris Lee Da-in dan keluarganya. Dengan penuh rasa syukur, sebuah kehidupan berharga telah datang kepada aktris Lee Da-in. Saat ini, aktris Lee Da-in sedang mempersiapkan diri untuk menyambut berkat yang akan datang pada bulan Februari tahun depan, dengan memprioritaskan kesehatan dan stabilitasnya. Kami meminta semua orang untuk melihat dengan hangat dan cinta berkat yang datang kepada aktris Lee Da-in, dan kami akan terus memberi tahu Anda tentang berita bahagia. Baca juga: Rayakan 20 Tahun Debut Lee Seung Gi Siap Rilis Album Baru, Ini Bocorannya! Terima kasih." Agensi Lee Seung-gi menambahkan, "Halo. Ini dari Human Made. Kami ingin berbagi kabar tentang kehidupan berharga yang datang ke keluarga Lee Seung-gi. Saat ini, Lee Seung-gi dengan hati-hati dan dengan rasa syukur menantikan kelahiran kehidupan baru tahun depan. Kami berharap Anda akan mengirimkan berkat dan dukungan hangat kepada Lee Seung-gi. Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang selalu melihatnya dengan penuh minat dan cinta." Lee Seung-gi dan Lee Da-in telah menjalin hubungan sejak beberapa tahun lalu namun baru mengumumkannya secara resmi pada Mei 2021 setelah laporan tentang hubungan mereka mulai beredar. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan pada April 2023. Pernikahan mereka diselenggarakan secara pribadi di Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel di daerah Samseong, Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Ketika mengumumkan pernikahan mereka, Lee Seung-gi, yang dikenal dari drama Mouse, menulis dalam surat terbuka kepada para penggemarnya, "Sekarang bahwa saya memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab selamanya, saya ingin dengan bahagia menyampaikan berita ini kepada Anda secara langsung. Dia adalah seseorang yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, dan dia adalah seseorang yang ingin saya pertahankan di sisiku selamanya. Saya ingin berbagi kebahagiaan kami bersama, dan bahkan jika ada waktu-waktu sulit dalam hidup, saya ingin mengatasi kesulitan tersebut bersama tanpa melepaskan tangan satu sama lain. Saya berharap Anda akan memberikan dukungan untuk masa depan kami dan kami akan hidup dengan bahagia sambil terus memberikan kepada orang lain. Terima kasih." Lee Seung-gi terakhir kali berakting dalam drama Korea The Law Cafe. Sementara itu, Lee Da-in, yang dikenal dari My Dearest: Part 1 dan Part 2, saat ini sedang menikmati momen kebahagiaan sebagai calon ibu. Selamat kepada pasangan selebriti ini atas berita gembira tersebut! (Z-1)

PASANGAN selebritas Lee Seung-gi dan Lee Da-in bersiap menyambut peran baru sebagai orangtua. Pada Rabu (1/11), aktris yang dikenal dari serial drama Korea My Dearest ini mengumumkan kehamilannya melalui agensinya. Tanggal kelahiran diperkirakan akan jatuh pada Februari 2024.

Agensi Lee Da-in, 9ato Entertainment, mengeluarkan pernyataan yang berisi:

"Halo. Ini dari 9ato Entertainment.

Baca juga: Lee Seung Gi Batalkan Acara Sepihak? Ini Penjelasan Agensi Human Made

Kami selalu berterima kasih atas cinta dan minat yang hangat yang ditunjukkan kepada aktris Lee Da-in. Kami ingin berbagi berita berharga dan bahagia yang datang kepada aktris Lee Da-in dan keluarganya.

Dengan penuh rasa syukur, sebuah kehidupan berharga telah datang kepada aktris Lee Da-in. Saat ini, aktris Lee Da-in sedang mempersiapkan diri untuk menyambut berkat yang akan datang pada bulan Februari tahun depan, dengan memprioritaskan kesehatan dan stabilitasnya.

Kami meminta semua orang untuk melihat dengan hangat dan cinta berkat yang datang kepada aktris Lee Da-in, dan kami akan terus memberi tahu Anda tentang berita bahagia.

Baca juga: Rayakan 20 Tahun Debut Lee Seung Gi Siap Rilis Album Baru, Ini Bocorannya!

Terima kasih."

Agensi Lee Seung-gi menambahkan,

"Halo. Ini dari Human Made.

Kami ingin berbagi kabar tentang kehidupan berharga yang datang ke keluarga Lee Seung-gi. Saat ini, Lee Seung-gi dengan hati-hati dan dengan rasa syukur menantikan kelahiran kehidupan baru tahun depan. Kami berharap Anda akan mengirimkan berkat dan dukungan hangat kepada Lee Seung-gi.

Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang selalu melihatnya dengan penuh minat dan cinta."

Lee Seung-gi dan Lee Da-in telah menjalin hubungan sejak beberapa tahun lalu namun baru mengumumkannya secara resmi pada Mei 2021 setelah laporan tentang hubungan mereka mulai beredar.

Mereka kemudian melangsungkan pernikahan pada April 2023. Pernikahan mereka diselenggarakan secara pribadi di Grand Intercontinental Seoul Parnas Hotel di daerah Samseong, Gangnam, Seoul, Korea Selatan.

Ketika mengumumkan pernikahan mereka, Lee Seung-gi, yang dikenal dari drama Mouse, menulis dalam surat terbuka kepada para penggemarnya, "Sekarang bahwa saya memiliki seseorang yang akan bertanggung jawab selamanya, saya ingin dengan bahagia menyampaikan berita ini kepada Anda secara langsung. Dia adalah seseorang yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, dan dia adalah seseorang yang ingin saya pertahankan di sisiku selamanya. Saya ingin berbagi kebahagiaan kami bersama, dan bahkan jika ada waktu-waktu sulit dalam hidup, saya ingin mengatasi kesulitan tersebut bersama tanpa melepaskan tangan satu sama lain. Saya berharap Anda akan memberikan dukungan untuk masa depan kami dan kami akan hidup dengan bahagia sambil terus memberikan kepada orang lain. Terima kasih."

Lee Seung-gi terakhir kali berakting dalam drama Korea The Law Cafe. Sementara itu, Lee Da-in, yang dikenal dari My Dearest: Part 1 dan Part 2, saat ini sedang menikmati momen kebahagiaan sebagai calon ibu. Selamat kepada pasangan selebriti ini atas berita gembira tersebut! (Z-1)