Sambut Natal, Laufey Rilis Cover Lagu Christmas Dreaming

MUSISI, komposer sekaligus multiinstrumentalis berdarah Islandia-Tiongkok yang tengah ramai dibicarakan, Laufey, kembali menghadirkan karya baru untuk menyambut natal. Tahun ini, Laufey menambahkan Christmas Dreaming versinya pada katalog natalnya, A Very Laufey Holiday.

Seri natal persembahan dari Laufey itu pertama kali dimulai pada 2021 dengan lagu Love To Keep Me Warm, yang menampilkan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Dodie. Pada tahun berikutnya Laufey merilis lagu The Christmas Waltz.

Saat ini, Laufey sedang menjalani tur Amerika Utaranya, dengan tiket semua pertunjukkannya sudah terjual habis. Rangkaian tur ini adalah bentuk untuk mendukung sekaligus mempromosikan album terbarunya Bewitched, yang dirilis pada September lalu.

Album itu berhasil memecahkan rekor baru sebagai debut album jazz terbesar dalam sejarah Spotify. Album tersebut berhasil debut di posisi #2 di Spotify Global dan juga US Album Charts, serta debut di posisi #23 di chart Billboard 200 di bawah album kedua Olivia Rodrigo dan juga EP dari V BTS.

Album Bewitched juga mendapatkan posisi #1 di chart Billboard Independent Albums, dan juga #1 di chart Current Traditional Jazz Albums. Single andalan dari album ini, From The Start, saat ini merupakan lagu jazz yang paling banyak didengarkan di seluruh dunia.

Laufey tumbuh di antara Reykjavík dan Washington, D.C. dengan kunjungan tahunan ke Beijing. Musisi berdarah Islandia-Tiongkok ini tumbuh dengan memainkan cello serta piano dan terpikat oleh standar jazz Ella Fitzgerald setelah menggali koleksi rekaman ayahnya.

Pada 2020, ketika masih menjadi mahasiswa di Berklee College of Music, Laufey merilis single debutnya Street by Street, yang kemudian menduduki puncak tangga lagu radio Islandia.

Setelah merilis EP Typical of Me pada 2021, Laufey dinobatkan sebagai Artis Baru Terbaik dalam kategori Jazz dan Blues di Icelandic Music Awards.

Album perdana Laufey pada 2022, Everything I Know About Love meraih posisi #1 pada chart Billboard Alternative New Artist Album, dan ia menjadi artis jazz paling banyak diputar di Spotify di tahun itu.

Saat ini, Laufey telah memiliki lebih dari 1 miliar stream di berbagai platform digital dan menjadi musisi Islandia dengan streaming terbesar di dunia. (RO/Z-1)