Barbra Streisand Mengaku Masih Sakit Hati dengan Komentar Soal Penampilannya

SELEBRITAS Barbra Streisand mengisahkan mengenai perjalanan kariernya dalam buku otobiografi setebal hampir 1.000 halaman, yang dijadwalkan dirilis pada Selasa (7/11). Buku itu bercerita mengenai masa kecilnya, kariernya di Broadway, dan kisah cintanya.

Dalam buku setebal 992 halaman itu, Streisand yang dikagumi karena suaranya serta perannya dalam film Funny Girl, A Star Is Born, dan The Way We Were, membahas soal tekanan dari industri film dan standar ganda bagi para artis.

"Terkadang saya merasa hidung saya lebih banyak dibicarakan ketimbang prestasi saya," ungkap Streisand.

Baca juga: Arya Saloka Sulit Lepas dari Aldebaran Saat Syuting Gadis Kretek

"Saya berharap bisa mengatakan hal itu tidak mempengaruhi saya namun nyatanya begitu. Bahkan, setelah bertahun-tahun, saya masih tersinggung dengan hinaan dan tidak bisa percaya saat dipuji," lanjutnya dalam kutipan yang diterbitkan majalah People.

Dia melanjutkan, "Saya rasa ketika Anda menjadi terkenal, Anda menjadi milik publik. Anda menjadi obyek untuk diamati, difoto, dianalisa, dibedah, sehingga terkadang saya tidak kenal dengan siapa saya diri saya ini. Saya tidak pernah terbiasa membaca mengenai diri saya."

Streisand juga membahas mengenai hubungan asmaranya dengan mantan suaminya Elliott Gould, yang menghasilkan seorang anak, Jason, serta bersama marlon Brando dan mantan Perdana Menteri Kanada Pierre Trudeau.

Baca juga: Ario Bayu Mengaku Mudah Beradegan Romantis dengan Dian Sastrowardoyo

"Sejujurnya, saya menginginkan romansa namun saya membiarkan kerja saya mengambil alih. Saya terbiasa menjadikan pekerjaan sebagai pengganti hubungan asmara," ungkap Streisand.

Saat ini, Streisand telah menikah selama lebih dari seperempat abad dengan aktor James Brolin. (AFP/Z-1)