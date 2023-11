Taeyeon Segera RIlis Mini Album Ke-5

AGENSI SM Entertainment, agensi yang mewakili penyanyi asal Korea Selatan, Taeyeon, secara resmi mengumumkan comeback dengan album mini kelima (EP) berjudul To. X. Album ini dijadwalkan rilis pada 27 November mendatang.

Pengumuman ini datang setelah Taeyeon baru-baru ini mengungkapkan detail utama tentang kembalinya solo. Album To. X dijanjikan sebagai proyek yang sangat tulus, dengan tema perpisahan dengan mantan kekasih. Sebuah teaser yang menyentuh hati telah dirilis, menampilkan rangkaian pesan teks dan gambar yang sarat emosi yang menyampaikan pesan perpisahan akhir.

SM Entertainment membagikan bahwa album mini ini akan terdiri dari enam lagu, masing-masing mencakup berbagai suasana hati, dengan lagu berjudul To. X menjadi sorotan.

Sebelum kembalinya musik ini, Taeyeon baru saja menyelesaikan tur konser solo kelimanya, yang berjudul The ODD of LOVE. Tur ekstensif ini membawanya ke destinasi internasional, termasuk Korea, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Selama tur, Taeyeon memberikan penampilan yang memukau, menciptakan momen tak terlupakan bagi penggemarnya di seluruh dunia.

Bakat dan seninya yang luar biasa terpampang dengan jelas, memperkuat statusnya sebagai seorang artis yang dicintai dengan penggemar internasional yang berdedikasi. Setelah tur yang sukses, Taeyeon bahkan terlihat berpose untuk Louis Vuitton di Paris Fashion Week, menunjukkan fleksibilitasnya.

Taeyeon awalnya membuat debut sebagai anggota grup ikonik Girls Generation di bawah naungan SM Entertainment pada tahun 2007. Grup ini mencapai pengakuan luas berkat lagu-lagu chart-topping seperti "Into the New World" (2007), "Gee" (2009), "Genie" (2009), dan banyak hit lainnya. Pada tahun 2015, Taeyeon memulai karir solonya dengan merilis EP debutnya, "I." Perjalanan solonya sejak itu telah melahirkan kesuksesan yang mencolok, termasuk hits seperti Four Seasons (2019) dan Weekend (2021).

Dengam To. X di depan mata, para penggemar dengan sabar menantikan kembalinya Taeyeon dan tambahan terbaru dalam diskografinya. Rilis ini diharapkan menjadi momen penting dalam kariernya dan hadiah musikal untuk penggemarnya di seluruh dunia. (Z-10)