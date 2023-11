Konser Grup Musik Legendaris Air Supply Siap Gebrak Kota Solo Bulan Depan

M Entertainment yang merupakan sister company dari MBOX Media (anak perusahaan dari Hyundai Asset Management, Korea), siap menggelar konser musik band legendaris Air Supply dari Australia yang bertajuk ‘The Lost In Love Experience’ yang akan di selenggarakan di Kota Solo pada bulan Desember 2023 mendatang.

PT Mega Konser Utama (M Entertainment) ini diinisiasi oleh James Louis dan Arden Wiebowo yang berperan sebagai Founder dan Co Founder M Entertainment.

James Louis memiliki pengalaman yang panjang di dunia Usaha dan pegelaran musik, sementara Arden Wiebowo menjadi Co Founder sekaligus Project Director memiliki pengalaman panjang di dunia musik dan penggila konser musik serta seorang Musisi.

Konser musik legendaris Air Supply bertajuk ‘The Lost In Love Experience’ akan diselenggarakan pada 1 Desember 2023 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah mendatang.

Konser Air Supply akan disuguhkan selama 90 menit yang dibuka oleh artis muda ibu kota jebolan Indonesian Idol, Brisia Jodie yang akan membawakan lima buah lagu andalannya.

Konser band legendaris Air Supply bertajuk ‘The Lost In Love Experience’ akan menargetkan 6.000 penonton yang dibagi menjadi 7 kelas yaitu Festival, Wings I (2nd Floor), Wings II (3rd Floor), Center I (2nd Floor), Center II (3rd Floor), VIP dan VVIP.

James Louis mengatakan,“Kami sangat antusias dapat menggelar konser musik band legendaris Air Supply di Kota Solo,"

"Kenapa kami memilih kota Solo sebagai tempat penyelenggaraan band legendaris Air Supply, kami melihat Kota Solo sebagai titik pusat Jawa Tengah, di mana sebagian besar fanbase Air Supply berasal dari Jawa Tengah," papar James.

"Dan kami berharap audiens dari wilayah sekitar kota Surakarta dapat menikmati konser musik Air Supply, dan kota Solo juga tidak begitu jauh dari ibukota Jakarta, sehingga penggemar dari Jakarta pun bisa mudah aksesnya menuju kota Solo,” ujar James.

James berharap dengan diselenggarakannya band legendaris Air Supply ini, dapat menghibur kerinduan para pecinta musik tahun 70-an untuk dapat mengenang lagu-lagu hits dari Air Supply.

Tidak hanya itu, dengan pemilihan Brisia Jodie sebagai band pembuka, kami juga ingin menarik peminat segmen usia 17 - 30 tahun.

"Kami akan membuka penjualan tiket mulai tanggal 3 Nopember sampai dengan 1 Desember 2023 dengan akan menjual lebih kurang 7,000 tiket. Dan tentunya kami akan mempersembahkan konser musik terbaik kami untuk masyarakat dan pecinta musik di Indonesia”. ujar James.

Air Supply adalah duo soft rock legendaris yang dibentuk di Melbourne , Australia, pada tahun 1975, dengan personelnya yaitu Graham Russell dari Inggris (vokal, gitar) dan Russell Hitchcock dari Australia (vokal).

Mereka mempunyai serangkaian lagu hit di seluruh dunia, termasuk delapan lagu hits teratas di Billboard Hot 100 AS di antaranya Lost in Love, All Out of Love, The One That You Love, Here I Am, Sweet Dreams, Even the Nights Are Better, dan Making Love Out of Nothing at All.

Sebagai informasi, Tiket dapat diakses melalui online di tiket.com serta atau telepon di 0812-8535-7895. Tunggu apa lagi, Segera dapatkan tiket Air Supply di tiket.com, sebelum kehabisan!. (S-4)