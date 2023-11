Missy Elliott Raih Penghargaan Rock and Roll Hall of Fame

GEMERLAP musik menyambut sang legenda baru yang memasuki Rock and Roll Hall of Fame. Dia adalah Missy Elliott, yang baru-baru ini menjadi rapper perempuan pertama yang mendapat penghargaan di Rock & Roll Hall of Fame.

Saat penyanyi senior Latifah membacakan penghargaan tersebut di atas panggung, kemudian dia memperkenalkan dan memuji Missy Elliott sebagai penyanyi bersuara emas. Terlihat dari sisi penonton, Missy Elliott haru bahagia hingga meneteskan air mata.

“Tidak ada (penyanyi khususnya rapper) yang terdengar sama setelah Missy muncul. Hal itu karena Missy selalu menjadi seorang futuris, seseorang yang selalu melihat ke depan. Dia avant-garde bahkan tanpa berusaha,” jelas Latifa seperti dilansir dari Daily Mail UK, Senin (6/11).

Rapper lagu Lose Control dan Get Ur Freak On itu lolos pada tahun pertama kelayakannya. Dia menjadi perempuan hip-hop pertama yang memasuki penghargaan musik bergengsi itu.

Ikon rap yang memiliki nama asli Melissa itu akhirnya naik ke atas panggung dan menyampaikan pidato kemenangannya.

“Hari ini adalah peringatan 50 tahun hip hop, jadi ini bukan hanya tentang saya yang hanya berada di sini,” katanya sambil menangis bahagia.

Diketahui, Hall of Fame yang berbasis di Cleveland itu telah menyurvei lebih dari 1.000 musisi, sejarawan, dan anggota industri untuk memilih peserta yang akan memberikan penghargaan kepada para bintang di Barclays Center, Brooklyn.

“Saya masih memaksakan diri untuk berada di ruangan dengan beberapa orang yang dilantik. Kita semua menyukai musik dalam beberapa bentuk,” ungkapnya.

Penghargaan Rock and Roll Hall of Fame ini diberikan dua tahun setelah Elliott menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Musisi pemenang Grammy itu secara perdana juga membawa ibunya untuk menyaksikan penghargaan tersebut.

“Ibuku belum pernah melihatku tampil sebelumnya. Dia pernah melihatku di TV tapi belum pernah menonton pertunjukan secara langsung. Aku punya beberapa kata kecil yang aku tidak ingin dia dengar karena hari ini dia datang untuk pertama kalinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Elliot mengucapkan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa dalam perjalanan kariernya. Elliot juga memberi motivasi kepada para perempuan dalam musik hip hop untuk tak cepat menyerah.

“Aku menangis karena aku bersyukur. Aku ingin mengatakan ini bukan hanya untuk saya tetapi semua saudara perempuan saya di industri musik hip-hop. Saat ini pintu akan terbuka untuk mereka yang menunjukkan kerja keras dan berkontribusi untuk musik,” katanya.

Rock and Roll Hall of Fame adalah pilar industri musik seperti halnya Recording Academy yang menyelenggarakan Grammy. Gala penghargaan itu dalam beberapa tahun terakhir berupaya mengubah citranya yang telah lama dikritik karena dianggap terlalu maskulin dan terlalu mengedepankan “kulit putih”

Orang-orang seperti Whitney Houston, Aretha Franklin dan Madonna pernah menjadi penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame. Namun sejak terselenggara pada 1986, keterwakilan perempuan masih terbatas. Hingga saat ini hanya ada 100 perempuan dari hampir 1.000 orang yang mendapat penghargaan. (Z-1)