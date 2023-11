Promosikan Album Golden di Suchwita Episode 21, Jungkook BTS Kedatangan Tamu 

JEON Jungkook, anggota BTS, kembali tampil dalam acara Suchwita yang dipandu oleh Suga untuk kedua kalinya. Dalam episode terbaru yang dirilis pada Sabtu (4/11), anggota termuda dari Bangtan tersebut bergabung dengan Suga untuk mempromosikan album solo debutnya yang sangat dinantikan penggemar, Golden.

Album ini dinamai sesuai dengan julukan yang diberikan kepadanya oleh pemimpin BTS, Kim Namjoon, bertahun-tahun yang lalu, yaitu "Golden Maknae."

Kehadiran pertama Jungkook di acara Suchwita sebelumnya menciptakan banyak kehebohan, karena ia tidak ingin meninggalkan set setelah acara berakhir. Jungkook, yang dikenal sebagai penyanyi utama BTS, sangat suka menyanyi untuk para penggemar, yang disebut Army. Bahkan dalam episode tersebut, sebuah mesin karaoke disiapkan, dan Jungkook bersedia untuk menyanyikan beberapa lagu tambahan untuk para penggemar. Episode ini pun mendapatkan jutaan penonton dan menciptakan antusiasme yang luar biasa.

Suga yang menyambut kembali Jungkook ke acara tersebut, mengungkapkan bahwa Jungkook secara sukarela setuju untuk tampil lagi di Suchwita. Namun, kejutan lain yang tidak terduga adalah kedatangan tamu sesama anggota BTS, yaitu V alias Kim Taehyung. V muncul saat sedang berlangsungnya rekaman acara tersebut, dan baik Suga maupun Jungkook terkejut.

Saat V muncul, Jungkook bahkan memintanya untuk pergi karena mereka sedang berada dalam percakapan serius. Namun, V dengan santainya duduk di meja dan mulai makan. V baru saja selesai berolahraga dan jelas merasa lapar. Selama episode tersebut, V hampir tidak berbicara banyak, karena ia tahu bahwa Jungkook adalah bintang utama acara ini. Dia hanya memberikan sedikit tambahan pada pertanyaan yang diajukan oleh Suga atau memberikan saran.

V mengungkapkan bahwa dia melihat di grup obrolan anggota BTS bahwa Jungkook dan Suga sedang syuting, jadi ia memutuskan untuk mampir. Bahkan staf produksi acara tidak tahu bahwa V akan muncul.

Pada akhir episode, V menyatakan bahwa dia mungkin akan tampil kembali di Suchwita.

"Jungkook adalah bintang acara ini. Saya akan kembali ke Suchwita lain waktu," kata V.

SUGA kemudian berkata, "Anda akan kembali? Apakah Anda memiliki lebih banyak untuk dibagikan? Saat ini ketika episode ini direkam episode Anda bahkan belum tayang."

V kemudian berkata, "Apakah Anda harus memiliki hal baru untuk dibagikan untuk tampil di acara?"

Jungkook dan SUGA mengatakan, "Iya, Anda harus memiliki sesuatu untuk dibagikan untuk tampil di acara."

"Jika Anda hanya berpikir untuk tampil di acara minum-minum bersama saya, tidak lebih baik jika kita bertemu secara pribadi saja?," ungkap Suga.

Interaksi anggota BTS tersebut mengundang reaksi Army yang senang melihat ketiganya bercanda. Suga juga tampak menikmati kehadiran keduanya selama obrolan yang penuh keceriaan.

Selama acara, Jungkook juga membeberkan beberapa bocoran tentang hal-hal yang telah dia persiapkan untuk para penggemar. Salah satunya adalah sebuah acara perjalanan bersama anggota BTS lainnya, Park Jimin. (Z-10)