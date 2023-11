Jungkook BTS dan Album Golden Terjual 2 Juta Kopi di Hari Perilisan

JUNGKOOK BTS merilis album solo terbarunya Golden beserta lagu utamanya yang berjudul Standing Next to You, Jumat (3/11). Perilisan ini disambut dengan antusiasme besar dari para penggemar dan Hanteo Chart mencatat album solo Jungkook Golden terjual sebanyak 2.147.389 kopi pada hari rilisnya.

Tidak hanya itu, bahkan dalam waktu singkat, album dan lagu tersebut berhasil menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia. Menurut laporan dari agensi BTS, BigHit Music, pada Sabtu (4/11) pagi, album Golden berhasil mencapai posisi teratas dalam tangga lagu iTunes Top Albums di setidaknya 77 wilayah yang berbeda. Daftar ini mencakup negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Sementara itu, lagu utama Standing Next to You berhasil menduduki posisi nomor satu dalam tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 71 wilayah yang berbeda. Negara-negara seperti Yunani, Polandia, dan Qatar termasuk di antara yang teratas dalam daftar ini.

Baca juga: Standing Next to You Jadi Puncak Perilisan Album Baru Golden dari Jungkook BTS

Keberhasilan ini tidak berhenti di situ. Jungkook juga mendominasi tangga lagu iTunes di seluruh dunia, termasuk tangga lagu iTunes Dunia dan iTunes Eropa. Lebih mencolok lagi, setiap lagu dari album Golden, termasuk single solo Seven (feat. Latto) dan 3D (feat. Jack Harlow), berhasil meraih peringkat teratas dalam kategori tersebut.

Video musik Standing Next to You juga meraih kesuksesan besar. Video ini masuk dalam daftar video trending di banyak negara dan wilayah. Dalam waktu 18 jam, video musik tersebut berhasil mencapai lebih dari 10 juta penonton di YouTube, mencapai tonggak sejarah baru oleh Jungkook.

Baca juga: Berbahasa Inggris, Album Golden Jungkook BTS Targetkan Pasar Musik Global

Prestasi Album Golden Milik Jungkook BTS

Prestasi ini menjadikan Golden sebagai album solo K-pop terlaris dalam debutnya, dan ia menduduki peringkat keenam di antara semua grup K-pop dalam hal penjualan.

Jungkook bahkan berhasil menjual lebih dari 2 juta kopi Golden hanya dalam beberapa jam, mengungguli rekan sesama anggota BTS, V. Sebelumnya, anggota BTS V menduduki posisi teratas untuk penjualan album solois dalam sejarah Hanteo dengan album Layover.

Selain Jungkook dan V, anggota BTS lainnya, seperti Suga sebagai Agust D dan Jimin, juga meraih posisi tinggi dengan album solo mereka. Agust D mencatat penjualan sebanyak 1.072.311 kopi album D-Day, sementara Jimin berhasil menjual lebih dari 1.021.532 kopi pada hari pertama di tangga lagu Hanteo.

Tidak hanya itu, pada November 2022, Jungkook merilis lagu "Dreamers" sebagai bagian dari penampilannya dalam upacara peresmian Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar, yang juga masuk dalam album resmi soundtrack turnamen tersebut.

Album Golden yang sangat dinantikan ini menjadi sensasi sejak perilisannya, mencerminkan momen-momen emas dari perjalanan Jungkook sebagai anggota BTS dan sebagai artis solo. Album berbahasa Inggris ini menampilkan total 11 lagu, menyoroti sejumlah kolaborasi dengan artis internasional, dan menciptakan sejarah dengan dominasinya dalam tangga lagu. (Z-10)