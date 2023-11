Eratkan Hubungan dengan Anak

PENYANYI Céline Dion, 55, membagikan foto kegiatan dengan anak-anaknya merayakan awal musim liburan dengan menghabiskan waktu bersama menonton hoki es. Foto dan video yang ia unggah dinilai sangat jarang terjadi karena menampilkan kebersamaan dengan ketiga anaknya.

Dion dan anak-anaknya menonton pertandingan Montreal Canadiens melawan Vegas Golden Knights di T-Mobile Arena, Las Vegas, pada Senin lalu. Legenda musik kelahiran Kanada tersebut mendokumentasikan dengan tema waktu yang menyenangkan pada unggahannya.

"Anak-anak saya dan saya bersenang-senang mengunjungi Montreal Canadiens setelah pertandingan hoki mereka dengan Vegas Golden Knights di Las Vegas Senin malam. Mereka bermain sangat baik, permainan yang luar biasa," kata Dion dikutip dari instagramnya, Jumat (3/11).

Baca juga: Celine Dion Terus Berjuang untuk Sembuh dari Penyakitnya

Dalam foto-foto tersebut, Dion dan putranya, René-Charles, 22, serta si kembar Eddy dan Nelson, 13, terlihat mengunjungi para pemain Kanada setelah pertandingan. Ketiganya sempat foto bersama di ruang ganti pemain.

"Mereka bermain dengan sangat baik, pertandingan yang luar biasa. Terima kasih telah menemui kami setelah pertandingan, teman-teman, itu sangat berkesan bagi kami semua. Selamat menikmati musim yang luar biasa," ujar dia.

Baca juga: Gara-Gara Penyakit Langka, Celine Dion Batalkan Tur Dunia

Bahkan pelantun My Heart Will Go On tersebut juga memberikan wejangan singkat kepada pemain Montreal Canadiens agar mereka tetap sehat, kuat, dan terus melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan.

Menonton hoki es menjadi hiburan tersendiri bagi Dion karena pada Desember tahun lalu ia sempat didiagnosis stiff person syndrome atau sindrom kaku. Itu merupakan penyakit neurologis langka dan tidak dapat disembuhkan yang dapat menyebabkan kejang otot yang bisa membuat penderita melemah. Kejang dan kekakuan otot sangat bervariasi dalam tingkat keparahan dan tingkat perburukannya. Kondisi langka ini juga dapat menyebabkan peningkatan stres dan kecemasan, masalah mobilitas, dan perubahan pada postur tubuh.

Pada bulan Mei, diagnosis tersebut menyebabkan Dion membatalkan semua jadwal turnya hingga April 2024. Dia membagikan berita tersebut melalui siaran pers, bersama dengan pesan yang menyentuh hati kepada para penggemarnya.

"Saya sangat menyesal telah mengecewakan kalian semua sekali lagi dan meskipun ini membuat saya sedih, yang terbaik adalah kami membatalkan semuanya sampai saya benar-benar siap untuk kembali ke atas panggung. Saya tidak akan menyerah dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian lagi," ungkapnya.

Celine mengungkapkan saat dunia mulai bangkit dari pandemi covid-19 namun dirinya masih harus berjuang melawan penyakitnya. Dion mengaku harus bekerja keras untuk pemulihannya, tetapi saat ini tidak berhasil mempersiapkan dan melakukan sisa tur.

Sisa jadwal World Tour Courage yang dibatalkan yakni di Amsterdam Belanda, Helsinki Finlandia, kemudian pada 6 Maret 2024 di Praha Republik Ceko hingga 22 April 2024 di London Inggris. Ia sangat berharap bahwa suatu hari nanti, Dion akan dapat datang ke semua kota di Eropa yang dibatalkan tersebut untuk tampil bagi para penggemarnya yang luar biasa.

"Saya sangat menyesal sekali lagi mengecewakan kalian semua. Saya bekerja sangat keras untuk pemulihan saya, tetapi jika harus memaksakan untuk tur maka sangat sulit. Meski tidak adil dan melihat kondisi ku, sebaiknya kita batalkan semuanya sampai aku benar-benar siap untuk kembali ke panggung lagi," jelasnya.

Meski begitu ia tidak patah harapan untuk bisa kembali ke panggung dan menyapa para penggemarnya. Saat ini Dion diawasi oleh tim dokter yang terbaik di bidangnya untuk pemulihan kondisi sang mega bintang tersebut.

"Saya memiliki harapan bahwa saya berada di jalur yang tepat unutk pemulihan kondisi saya," pungkasnya. (Z-3)