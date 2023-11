Ario Bayu Mengaku Mudah Beradegan Romantis dengan Dian Sastrowardoyo

AKTOR Ario Bayu, yang memerankan karakter Soeraja dalam serial Gadis Kretek merasa dapat memainkan adegan romantis bersama aktris Dian Sastrowardoyo, yang memerankan Dasiyah, dengan begitu mudah.

"It was so easy for me memainkan Soeraja to fall in love kepada Dasiyah," ujar Bayu, dikutip Jumat (3/11).

Sebagai lawan main Dian Sastro, Bayu berulang kali melontarkan pujian terkait sisi totalitas Dian dalam memerankan Dasiyah.

Baca juga: Dian Sastrowadoyo Mengaku Jadi Antisosial Demi Gadis Kretek

Bayu menilai Dian mempersiapkan karakter Dasiyah dengan sangat terperinci, bahkan Bayu sempat melihat jurnal yang ditulis Dian mengenai perjalanannya mendalami karakter Dasiyah.

"Saya merasa, wow, dia itu betul-betul pengin mendalami ini yang sangat serius," kata Bayu.

Berkat kekaguman tersebutlah, Bayu merasa dapat dengan begitu mudah memainkan adegan romantis antara Soeraja dengan Dasiyah.

Baca juga: Netflix Rilis Lagu Tema dan Teaser Serial Gadis Kretek

"Jadi, everyday I just have to see, hari ini gue bisa fall in love sama apanya Dian, ya," kata Bayu.

Dalam kesempatan yang sama, Dian Sastro juga mengatakan memerankan adegan romantis dengan Ario Bayu terasa mudah karena kecocokan koordinasi.

Kekompakan tersebut, kata Dian, yang membuat berbagai adegan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

"Kerja sama Bayu, meski ngeselin gitu orangnya, suka jayus segala macem, sebagai teman kerja dia OK, selalu deliver (perannya)," ungkap Dian.

Serial Gadis Kretek telah diputar perdana di Festival Film Internasional Busan ke-28 di Korea Selatan dan ditayangkan secara eksklusif di platform streaming Netflix mulai 2 November 2023.

Serial ini bercerita tentang perjalanan cinta dan penemuan jati diri seorang perajin berbakat dimulai saat ia menentang tradisi industri rokok kretek di Indonesia pada 1960-an. (Ant/Z-1)