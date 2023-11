Promosi Album Golden, Jungkook BTS Jadi Bintang Tamu di The Tonight Show Jimmy Fallon

PARA penggemar BTS di seluruh dunia sedang menantikan momen yang sangat dinantikan yaitu album debut solo Jungkook BTS. Dalam rangka promosi album terbarunya, Jungkook akan tampil di The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Jungkook akan tampil dalam acara The Tonight Show dengan performa yang diharapkan akan menggetarkan hati penonton. Dalam penampilannya, Jungkook akan membawakan lagu-lagu dari album solo terbarunya yang berjudul Golden.

Penampilan ini diprediksi akan memukau penonton dengan vokal emosional dan kehadiran panggung yang mengagumkan. Selain penampilan yang memukau, Jungkook juga akan berbicara tentang kisah-kisah di balik tahapan produksi album ini. Para penggemar bisa mengharapkan wawancara yang menarik mengenai proses kreatif dan inspirasi di balik album Golden.

Baca juga: Teaser Standing Next To You Dirilis, Lagu Utama Jungkook BTS di Album Golden

Album Golden akan dirilis pada Jumat (3/11) pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Tanggal ini menjadi penanda besar dalam kalender para penggemar, yang telah bersiap untuk mendengarkan karya solo terbaru Jungkook.

Pada Kamis (2/11), The Tonight Show merilis sebuah video pengumuman yang menghebohkan para penggemar BTS. Video ini mengumumkan penampilan spesial Jungkook di acara tersebut. Penampilan ini sangat dinantikan oleh para penggemar, dan mereka tidak sabar untuk menyaksikan penyanyi berbakat ini tampil di panggung internasional.

Baca juga: Jungkook BTS Raih Penghargaan di TikTok Awards Thailand 2023

Dalam video pengumuman tersebut, Jimmy Fallon, sang pembawa acara, menunjukkan sisi humor khasnya. Dia mengejutkan para penggemar dengan mengucapkan hari-hari dalam lagu "Seven" milik Jungkook, dan momen yang lucu terjadi saat Jimmy bingung tentang jadwalnya pada tanggal 6 November. Namun, kebingungannya segera berubah menjadi antusiasme saat dia mendengar suara manis Jungkook memanggil namanya. "Itu pasti Jungkook!" serunya dengan penuh kegembiraan.

Antusiasme para penggemar BTS terus memuncak menjelang penampilan Jungkook di The Tonight Show. BTS yang telah beberapa kali tampil di acara tersebut sebelumnya, selalu membawakan percakapan yang seru dan tawa yang tak terhingga.

Rekor Terbaru Industri Musik

Sementara itu, Jungkook telah mencatat sejumlah rekor dalam industri musik dalam waktu yang singkat setelah merilis single pertamanya. Dia bahkan memenangkan penghargaan MTV VMA pada September 2023, mendominasi tangga lagu Billboard selama berbulan-bulan, dan berhasil mengalahkan musisi terkenal seperti Miley Cyrus dan Jason Aldean. Album Golden bahkan telah mencapai lebih dari 1 miliar streaming di Spotify sebelum resmi dirilis. Prestasi ini mengukuhkan Jungkook sebagai salah satu bintang terbesar dalam industri musik saat ini.

Awalnya, Jungkook dijadwalkan tampil pada Minggu (5/11) di MTV Europe Music Awards 2023. Namun, berbagai konflik global, khususnya konflik Israel-Palestina, memaksa pembatalan acara tersebut. Kabar ini sangat mengecewakan para penggemar yang telah berharap untuk menyaksikan penampilan live Jungkook di Golden.

Selain penampilan di The Tonight Show, Jungkook juga akan tampil di acara pagi terkenal Amerika Serikat yang berjudul The Today Show. Selain itu, dia akan mengadakan pesta perilisan album di iHeartRadio. Ini akan menjadi kesempatan bagi penggemar untuk melihat lebih banyak dari Jungkook dan merayakan kesuksesan album solonya yang sangat dinantikan.

Album Golden akan menghadirkan sebelas lagu, termasuk single-single sebelumnya seperti Seven dan 3D. Lagu-lagu lain yang akan memikat para penggemar termasuk Closer To You, yang menampilkan kolaborasi dengan Major Lazer, Yes or No, Please Don't Change, yang menampilkan DJ Snake, Hate You, Somebody, Too Sad to Dance, dan Shot Glass of Tears. Para penggemar bisa bersiap-siap untuk menyelam ke dalam beragam emosi dan nuansa musikal dalam album ini.

Para penggemar BTS dan Jungkook tentu tak sabar menyambut semua yang akan datang. Penampilan Jungkook di The Tonight Show dan perilisan album Golden merupakan momen bersejarah dalam karier solo Jungkook yang penuh bakat. Semua mata tertuju pada tanggal 3 November dan tanggal-tanggal penampilan yang akan datang, yang akan diisi dengan musik yang luar biasa dan momen-momen yang tak terlupakan. (Z-10)