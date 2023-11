Adrian Sant Rilis Single Lantern

KETIKA isi hati terdalam sulit diungkapkan, lagu menjadi sarana pembawa pesan kepada pujaan hati. Lahirlah Lantern, lewat tangan piawai Happy Andromeda Krida, atau yang sering dikenal dengan nama Andromeda dan Dimas Bokor

Kekuatan lirik sederhana, yang membawa sejuta pesan tersirat, dibalut dengan nada indah, lagu Lantern berhasil menyentuh lewat vokal melankolis Adrian Sant. Lagu yang juga sangat dekat dengan kepribadian Adrian yang pemalu, seperti menjadi rayuan indah yang mungkin juga ingin Ia, sampaikan, dengan memuja dalam diam.

Dibuka oleh alunan gitar akustik dan diiringi gesekan string biola, perpaduan romantis manis menjadikan arransement lagu Lantern, tidak hanya penuh misteri, tetapi juga menyentuh hati. Bagaimana sih rasanya, ingin menyampaikan sesuatu tetapi agh… malu!

Baik audio dan official music video dari Lantern sudah dirilis bersamaan pada 27 Oktober 2023. Sederhana dan hangat, perlahan tanpa terburu-buru, itulah pesan yang ingin disampaikan.

“Don’t push it, and don’t pull it away…” it’s so me. 100% I’m a shy guy who needs somebody to give lantern in my life,” ujar Adrian.

Sebelum akhirnya menetapkan tinggal di Indonesia, Adrian sebelumnya sudah sangat dekat dengan dunia musik, yaitu menekuni dunia tarik suara lewat vocal group acapella, dan memiliki background sound engineering dari San Diego, USA.

“Laksana cahaya lantern, semoga lewat lagu Lantern ini, terangnya mampu menghangatkan, tidak hanya tubuh tetapi juga sampai ke hati. Dan semoga dengan kehadiran saya sebagai pendatang baru, bisa ikut menambah khasanah indahnya musik dan bisa diterima oleh seluruh pecinta musik tanah air,” ungkap Adrian. (RO/Z-1)