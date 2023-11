Mocca akan Manggung untuk Rayakan 24 Tahun Berkarya

TAHUN 2023 menjadi tahun ke-24 bermusik bagi Mocca. Karenanya, Mocca mengajak para pendengarnya untuk bersama-sama menelusuri jejak karya yang sudah dirintisnya sejak 1999 dalam sebuah panggung intimate bertajuk Mocca's Pop Up Show Vol. 3 : 24th Anniversary Edition. Acara ini akan dilangsungkan tepat pada hari ulang tahun Mocca yang jatuh pada hari ini, Rabu (1/11).

Mocca berkolaborasi dengan M Bloc Space untuk panggung istimewa kali ini, Mocca's Pop Up Show Vol. 3 akan dilaksanakan di M Bloc Live House, Jakarta.

Ciri khas panggung yang intim tetap menjadi highlight acara ini, menyanyikan lagu-lagu yang menjadi favorit Mocca Friends, meminilasir jarak dengan penonton yang hadir, dan tidak lupa mengajak tamu istimewa bersama Mocca di atas panggung.

Baca juga: Mocca Rilis Versi Akustik I Love You Anyway

Kali ini, Arina Ephipania (vokalis), Riko Prayitno (gitaris), Toma Pratama (bassist), Indra Massad (drummer) mengajak Adhitia Sofyan dan Neida Aleida sebagai tamu istimewa yang akan bernyanyi bersama.

Penonton yang hadir pun berkesempatan untuk hadir di sesi meet and greet yang akan dilaksanakan sebelum acara dimulai. Di sesi meet and greet ini Mocca berkolaborasi dengan Demajors Records yang akan dilaksanakan berbarengan dengan sesi obrolan santai bersama rekan-rekan media.

Perjalanan yang Mocca tempuh selama 24 tahun ini, diwarnai dengan banyak suka ria, tidak sedikit juga duka, ada yang datang dan pergi, semuanya kompak dijalani bersama.

Baca juga: Mocca Rilis Single You and Me Against The World Versi Akustik

Tidak disangka ternyata sudah sejauh ini perjalanan yang dilalui, harapan dari seluruh keluarga besar Mocca adalah untuk selalu langgeng, semakin kuat, dan siap menghadapi perjalanan seru yang akan di tahun-tahun yang akan datang.

Kehadiran fans Mocca yang setia sejak awal, sama-sama bertumbuh, selalu menjadi bahan bakar dan semangat Mocca untuk tidak berhenti berkarya.

Mocca's Pop Up Show Vol. 3 : 24th Anniversary Edition akan menjadi pesta yang kecil dan hangat untuk Mocca rayakan bersama Mocca Friends dan teman-teman dekat yang selalu dan akan terus berjalan bersama Mocca untuk banyak tahun ke depan. (RO/Z-1)