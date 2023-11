Jelang Konser di Indonesia, JO1 Mengaku Bersemangat Sekaligus Gugup

PEMIMPIN grup idola J-Pop JO1 Sho Yonashiro, mewakili rekan-rekannya, mengaku bersemangat sekaligus sedikit gugup ketika membahas konser perdana mereka di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian tur konser Asia pertama mereka yang bertajuk BEYOND THE DARK - LIMITED EDITION pada hari ini, Rabu (1/11).

"Ini kali pertama kami konser di Jakarta. Kami sangat bersemangat dan sedikit gugup," kata Yonashiro dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/10).

Namun, pria yang beberapa waktu lalu berpartisipasi dalam film Out itu mengatakan konser mendatang merupakan awal dia dan JO1 dikenal dunia. Dia ingin bisa menikmati penampilan tim dan harapan serupa dia inginkan untuk para penggemar, atau disapa JAM.

"Ini adalah permulaan untuk dikenal dunia. Besok, kami ingin menikmati penampilan kami dan kami ingin kalian juga menikmatinya. Terakhir, kami harap penampilan kali ini akan bagus," tutur Yonashiro.

Dalam kesempatan itu, personel JO1 lainnya Ruski Shiroiwa menyelipkan harapan agar dapat banyak bertemu para JAM di seluruh dunia melalui konser-konser yang digelar nantinya. Konser ini, dimulai di Jepang, kemudian kini sampai pada tur Asia.

"Kami ingin memperluas efek hingga keluar Jepang," kata pria yang memerankan tokoh Seiji Fukagawa dalam film When the Dawn Breaks, I'll Be the First to See You atau dalam bahasa Jepang disebut Yoru ga Aketara, Ichibian ni Kimi ni Ai ni Iku itu.

Shiroiwa melanjutkan, pandemi covid-19, yang berlangsung selama dua tahun terakhir, membuat mereka tidak bisa banyak tampil di hadapan para penggemar.

Tetapi, sambung dia, karena dukungan JAM di seluruh dunia, JO1 bisa kembali beraktivitas.

"Dan bertemu JAM di seluruh dunia melalui konser. Aku mencintai JAM dari lubuk hati terdalam," kata dia.

Senada dengan Shiroiwa, personel JO1 lainnya, Junki Kono juga menuturkan keterbatasan waktu untuk tampil di depan penggemar karena pandemi. Jumlah penggemar pun, kata dia, belum banyak.

Kini, setelah JO1 bisa kembali tampil termasuk mengadakan konser, dia berharap bisa memikat lebih banyak penggemar.

"Walaupun dua tahun tak bisa berkegiatan, dan dimulai dari tahun ini kami juga merasa JAM masih sedikit. Tapi, kami berharap bisa mendapatkan JAM lebih banyak (lewat konser) dan kita bisa menjadi JAM (selai) yang enak," ujar dia.

JO1 dijadwalkan mengadakan konser di Jakarta bertajuk BEYOND THE DARK - LIMITED EDITION di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada hari ini, Rabu (1/11), yang menjadi bagian dari rangkaian tur konser Asia pertama mereka.

Jakarta akan menjadi kota di Asia Tenggara yang pertama kali disambangi grup beranggotakan 11 personel yakni Sho Yonashiro, Ren Kawashiri, Keigo Sato, Ruki Shiroiwa, Junki Kono, Takumi Kawanishi, Shosei Ohira, Syoya Kimata, Sukai Kinjo, Shion Tsurubo, dan Issei Mamehara dalam rangkaian tur tersebut.

Setelah Indonesia, JO1 akan mengadakan konser serupa di Bangkok (Thailand), Shanghai, dan Taipei. (Ant/Z-1)