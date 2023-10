Voice of Baceprot Rilis Video Live The Other Side of Metalism

TRIO metal asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprot kembali menyapa publik dan para penggemar melalui peluncuran rekaman video live studio saat membawakan lagu anthem mereka, The Other Side of Metalism.

Peluncuran video live ini dimanfaatkan untuk menuntaskan kerinduan Baladceprot (sebutan untuk penggemar Voice of Baceprot).

Peluncuran video live ini juga sebagai penanda bagi Voice of Baceprot untuk kembali ke akar, menegaskan sikap dalam kebebasan berekspresi di dunia musik, sekaligus bersiap untuk mandiri secara manajemen dan pengelolaan band.

“Voice of Baceprot sudah melewati perjalanan 9 tahun di dunia musik dengan segala susah-senangnya. Kami telah memutuskan, ke depannya, kami ingin lebih bebas berekspresi dan menikmati musik lebih dekat bersama para Baladceprot secara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri,” papar Firda Marsya Kurnia, vokalis dan gitaris Voice of Baceprot.

“Ini juga sebagai wujud terima kasih dan respon kami untuk para penggemar, khususnya Baladceprot yang tak henti menyemangati, menemani, dan selalu mengingatkan kami untuk "Menyelamatkan Masa Depan, Mencari Jalan Pulang," lanjutnya.

Lagu The Other Side of Metalism adalah lagu kebanggaan Voice of Baceprot yang selama beberapa waktu sebelumnya sangat jarang dibawakan, karena beragam keterbatasan, bahkan tidak masuk dalam album debut, Retas (2023).

Kini, dengan adanya manajemen mandiri bentukan sendiri, Voice of Baceprot menemukan kembali kebebasannya dalam menentukan arah dan musikalitas mereka.

Saat ini, Voice of Baceprot juga sudah memiliki beragam materi lagu untuk persiapan album baru dan sedang mempersiapkan diri untuk lebih sering menyapa para penggemar secara live, baik di panggung-panggung di dalam negeri maupun di seluruh dunia.

“Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para musisi dan pegiat seni senior yang terus mendukung kami, para promotor dan EO, pemilik studio musik, sahabat-sahabat sesama pelaku di dunia musik dan pertunjukan, brand global (Paiste, Warwick, Peavey, Vans) maupun lokal yang sudah dan sedang mensupport kami baik sebagai band maupun individu,” ungkap band itu

“Terima kasih kami untuk rekan-rekan media yang meliput, memberikan kritik dan masukan untuk kami sejak dari awal kami memasuki dunia musik & pertunjukan ini bahkan di saat kami masih di bangku sekolah dahulu,” pungkas mereka. (RO/Z-1)