Five Nights at Freddy's Puncaki Box Office

FILM horor Five Nights at Freddy's sukses memuncaki Box Office di akhir pekan menjelang Halloween setelah meraup pendapatan sebesar US$78 juta.

"Ini adalah hasil yang luar biasa bagi film horor di pekan debutnya," ujar pengamat Box Office David A Gross sembari menambahkan Five Night at Freddy's hanya kalah dari film It karya Stephen King sebagai film horor dengan raihan terbesar di pekan pembuka.

Raihan yang didapat Five Nights at Freddy's merupakan kesuksesan besar bagi Universal Pictures dan Blumhouse Production, yang hanya menggelontorkan biaya produksi sebesar US$20 juta.

Five Nights at Freddy's dibintangi oleh Josh Hutcherson sebagai penjaga keamanan yang bekerja shift malam di sebuah pusat hiburan keluarga, tempat para bonekanya menjadi hidup pada malam hari dan mencari korban.

Posisi kedua ditempati oleh film konser Taylor Swift: The Eras Tour, yang turun satu peringkat dari pekan sebelumnya dengan raihan US$14,7 juta.

Film yang menampilkan tiga konser Swift telah meraup penghasilan sebesar US$149,3 juta di Amerika Utara dan US$53 juta dari berbagai penjuru dunia. Hal itu menjadi film itu sebagai film konser pertama yang melewati raihan US$200 juta di dunia.

Posisi ketiga, yang juga turun satu posisi dari debutnya pada pekan lalu, adalah Killers of the Flower Moon. Film karya sutradara Martin Scorsese itu meraup pendapatan sebesar US$9 juta.

Film yang dibitangi oleh Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, dan Lily Gladstone itu berkisah mengenai sejarah kelam pembunuhan warga Indian oleh para pemburu minyak pada 1920-an.

Posisi kempat ditempati oleh film dokumenter relijius After Death. Film yang berkisah mengenai pengalaman nyaris meninggal sejumlah orang meraup pendapatan sebesar US$5,1 juta.

Posisi kelima kembali ditempati film horor Exorcist: The Believer yang meraup pendapatan sebesar US$3,1 juta. Film itu dibintangi oleh Leslie Odom Jr dan Ann Dowd. (AFP/Z-1)