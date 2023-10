Jungkook BTS Remix Lagu Seven dan 3D Bareng David Gueta dan MK

JUNGKOOK BTS sedang bersiap untuk merilis album solo yang berjudul Golden. Namun, sebelum itu, Ia mengumumkan kolaborasi dengan artis terkenal David Guetta dan MK untuk remix baru dari lagu-lagu hitsnya yaitu Seven dan 3D.

BigHit music membagikan berita menarik tentang Jungkook. Penyanyi Still With You ini akan merilis dua fresh remix dari lagunya, Seven (feat. Latto) dan 3D (feat. Jack Harlow). Remix ini akan menjadi bagian dari album solo mendatangnya, Golden. Mereka membagikan pengumuman ini di aplikasi komunitas Weverse mereka.

"Halo. Ini BigHit Music. Terima kasih atas antisipasi besar Anda untuk album solo mendatang Jungkook, Golden, yang dijadwalkan akan dirilis pada 3 November," tulis BigHit di Weverse.

"Sebelum rilis Golden, kami ingin mengungkapkan versi remix dari Seven (feat. Latto) dan 3D (feat. Jack Harlow), single digital Jungkook yang juga akan menjadi bagian dari album," tulis BigHit.

1. Seven (feat. Latto) - David Guetta Remix

Remix ini, yang dibuat dengan mahir oleh DJ dan produser asal Prancis, David Guetta, mengubah trek asli menjadi genre musik dance elektronik yang menggairahkan. Ini menekankan energi lagu dengan suara keyboard yang ritmis dan melodi bagian drop yang unik.

2. 3D (feat. Jack Harlow) - MK Remix

Remix ini adalah reinterpretasi dari trek asli dalam genre musik house yang dapat dimainkan. Diproduksi oleh DJ dan produser asal Detroit, MK (Marc Kinchen), ini memikat pendengar dengan suara yang catchy dan berulang.

Adapun, dua lagu remix ini dijadwalkan dirilis pada Senin (30/10) pukul 13.00 (KST).

Setelah merilis single hits seperti Seven dan 3D, para penggemar menantikan album berbahasa Inggris penuh dari maknae berbakat BTS. Golden akan menampilkan total 11 lagu, termasuk lagu sebelumnya Seven yang menampilkan rapper Amerika, Latto, yang tersedia dalam versi bersih dan eksplisit, serta 3D yang berkolaborasi dengan Jack Harlow.

Selain itu, Jungkook memiliki acara menarik untuk para penggemarnya yakni konser solo pertamanya, Golden Live On Stage, dijadwalkan pada 20 November di Seoul. Penggemar global juga akan memiliki kesempatan untuk menikmati konser melalui siaran langsung. (Z-10)