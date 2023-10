Inspirasi Kostum Halloween Ala Drakor

MASIH bingung mau jadi apa untuk perayaan halloween di akhir bulan ini? Beberapa drama Korea ini bisa jadi inspirasi kamu untuk tampil keren saat perayaan halloween bareng teman kantor atau ke acara pesta halloween.

Mulai dari kostum rubah ekor sembilan (gumiho), topeng anjing ala gaetal, hingga jadi karyawan restoran, berikut lima inspirasi kostum halloween ala drama Korea.

1. Vampir

Sebagai pilihan yang cukup umum untuk halloween, menjadi vampir hanya membutuhkan sepasang gigi taring dan darah palsu. Kamu bisa mengambil inspirasi dari para vampir di serial HeartBeat yang hidup di periode waktu yang berbeda-beda. Baik itu menjadi vampir modern, vampir Joseon, atau vampir awal abad ke-19, aksesori vampir ini akan terlihat cocok untuk era manapun. Kamu juga dapat memilih konsep tradisional dengan mengenakan kerah tinggi atau jubah.

2. Gumiho

Rubah ekor sembilan (gumiho) adalah makhluk mitologi berkekuatan magis, seperti sosok menawan yang bisa ditemukan dalam drama Korea Tale of the Nine Tailed 1938. Kamu bisa menjadi gumiho versi Lee Dong-wook dengan mengenakan beberapa aksesori, seperti pedang atau senapan. Pilihan lainnya yaitu karakter setengah gumiho dengan kemampuan mengendalikan kapak yang diperankan oleh Kim Bum. Jika kamu ingin terlihat jelas sebagai gumiho, gunakan aksesori sembilan ekor rubah.

3. Gaetal

Topeng adalah pilihan populer untuk halloween dan kamu bisa terlihat misterius dengan mengenakan Gaetal (topeng anjing) dari serial The Killing Vote. Mengenakan setelan jas, sarung tangan, dan topeng khas, Gaetal merupakan karakter misterius yang mengeksekusi penjahat yang tidak mendapatkan hukuman sepantasnya.

Topeng ini cukup mudah dibuat dengan membuat lingkaran untuk bagian mata dan hidung, bentuk segitiga untuk bagian mulut, dan menambahkan telinga panjang terkulai di samping topeng. Kostum ini pasti akan membuat orang-orang penasaran.

4. Pendeta

Pilihan kostum klasik lainnya adalah menjadi pendeta. Selain pakaian pendeta hitam standar, kamu bisa membawa perlengkapan seperti kitab suci atau salib untuk melengkapi kostum. Di serial Island, Cha Eun-woo memerankan pendeta dengan kostum yang cukup modern, termasuk mengenakan headphone. Kamu juga bisa membuat riasan untuk membuat tampilan seolah habis bertempur.

5. Karyawan Restoran

Meski bukan berbentuk drama Korea, acara variety show Korea Jinny's Kitchen bisa menjadi sumber inspirasi yang menarik, dengan berpenampilan layaknya karyawan restoran.

Kamu bisa mengenakan kaus putih, abu-abu, atau biru tua, serta menambahkan beberapa aksesori lainnya seperti celemek, masker koki transparan, sarung tangan, topi atau ikat kepala, dan membawa jajanan korea seperti corn dog.

Buat kostum lebih imut dengan menambahkan hiasan pada masker koki transparan kamu seperti yang dilakukan Jung Yu-mi. Jika kamu memiliki beberapa teman yang tertarik, buatlah kru sendiri layaknya para karyawan di Jinny's Kitchen!

Jadi, kostum mana yang paling menarik perhatian kamu? Selamat merayakan halloween! (Z-8)