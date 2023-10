Siapa Itu Victor Timely dalam Loki Season 2?

DIPERKENALKAN pertama kali dalam edisi tahun 1992 dari The Avengers Annual, Victor Timely ditetapkan sebagai salah satu dari banyak versi dari Kang the Conqueror. Immortus dan Pharaoh Rama-Tut sebagai identitas utama Kang, menciptakan berbagai versi diri mereka yang berbeda untuk dikirim di sepanjang sejarah Marvel serta menguasai berbagai lini waktu.

Inilah yang membuat Kang menjadi salah satu penjahat paling kejam dalam sejarah komik Marvel. Alih-alih menguasai hanya satu lini waktu, Kang bermaksud untuk memonopoli setiap saat dalam sejarah sehingga pemerintahannya benar-benar tidak dapat dihindari.

Victor Timely adalah versi Kang yang dikirim ke lini waktu yang sesuai dengan peristiwa dalam Avengers Forever. Seri terbatas ini berjalan dari tahun 1998 hingga 1999, dan mengikuti Captain America yang tercela saat ia merangkul tim Avengers baru yang terdiri dari Captain Marvel, Giant Man, Hawkeye, Wasp, Giant-Man, dan Songbird.

Meskipun kekuatan Timely tidak memiliki kemampuan supranatural, kecerdasannya memberinya kekuatan untuk menciptakan versi sintetis dan robotik dari dirinya sendiri yang dapat memiliki pengetahuan dan ingatannya. Hal ini memberikan kesempatan kepada Timely untuk menyembunyikan ketidakmatiannya dengan berpura-pura menjadi putranya sendiri.

Timely berusaha untuk menjadikan kota yang dinamai sesuai dengan namanya sebagai persimpangan waktu yang bisa digunakan sebagai basis untuk operasi masa depan Kangs, yang disebut "Chronopolis." Timely dapat menggunakan identitas robotiknya untuk berpura-pura sebagai dirinya sendiri saat menghadiri tugas resmi di Chronopolis, yang berfungsi sebagai "titik infleksi" antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

Selain mengubah sejarah Amerika dengan pengaruhnya terhadap kemajuan teknologi, Timely juga mulai mengubah mitologi alam semesta Marvel dari masa lalu. Teknologinya menciptakan versi asli dari Human Torch pada tahun 1930-an, serta banyak bagian sibernetik yang digunakan oleh berbagai pahlawan Marvel.

Timely Industries dikreditkan atas kontribusinya dalam pembuatan infrastruktur yang digunakan oleh para pahlawan Marvel, termasuk lokasi Baxter Building dan Avengers Tower. Hal ini memungkinkan Timely memiliki keunggulan atas lawannya ketika dia mengambil alih Sentinels selama "Kang Dynasty."

Timely bukanlah versi pertama Kang yang Loki (Tom Hiddleston) dan temannya di TVA, Mobius M. Mobius (Owen Wilson), temui; mereka pertama kali bertemu dengan ilmuwan Nathaniel Richards (juga dikenal sebagai "He Who Remains") pada akhir musim pertama Loki. Meskipun Sylvie Laufeydottir (Sophie Di Martino) membunuh versi Kang ini, Loki dan Mobius menyadari bahwa Timely adalah versi lain dari penjahat yang mereka kira telah dikalahkan.

Versi utama "Kang the Conqueror" mencoba menguasai Quantum Realm dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tetapi nampaknya versi ilmuwan yang tahu segalanya ini mengambil pendekatan yang berbeda dalam rencananya untuk menguasai dunia.

Debut satu versi Kang pada akhir musim pertama Loki tampaknya menghasilkan antusiasme di kalangan penggemar Marvel, terutama bagi mereka yang merasa bahwa alam semesta tersebut telah kehilangan jalurnya setelah Endgame.

Kang tampaknya menjadi antagonis utama berikutnya yang seluruh alam semesta akan berpusat padanya, namun rencana-rencana tersebut dapat berubah karena berbagai faktor. Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah sebuah kekecewaan kritis dan finansial yang gagal dalam memperkenalkan Kang the Conqueror; dan yang lebih penting, kontroversi seputar tuduhan serangan dan pelecehan Majors bisa mendorong studio untuk mencari ulang pemeran karakter yang beberapa fase berikutnya akan berpusat padanya.

"Avengers: The Kang Dynasty" masih dijadwalkan untuk dirilis pada tahun 2026, tetapi ini mungkin akan ditunda karena keterlambatan dalam syuting dan penulisan selama pemogokan SAG-AFTRA dan WGA. Sekarang tidak jelas apakah Kang masih dipersiapkan sebagai "penjahat besar" berikutnya dalam Marvel atau hanya berperan sebagai penjahat dalam Musim 2 Loki. Namun, Timely tampaknya lebih dari sepadan untuk Loki, dan pasti akan memberinya banyak hal untuk dihadapi seiring berlanjutnya seri ini. (Z-10)