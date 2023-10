Diary Jimin BTS untuk Album FACE telah Rilis di Weverse

PADA Selasa (23/10), film dokumenter Jimin's Production Diary milik anggota grup idola K-Pop, BTS, Jimin, telah dirilis secara global di platform Weverse. Film dokumenter ini akan mencakup cuplikan di balik layar yang mengungkapkan proses produksi album solo Jimin yang berjudul FACE.

Pada Senin (30/10), film dokumenter ini akan membuka acara pemutaran khusus dengan Jimin akan langsung bertemu dengan penggemarnya.

Jimin's Production Diary mendokumentasikan proses pembuatan album solo pertama vokalis dan penari yang berjudul FACE dan memberikan penggemar pandangan intim tentang perjalanannya yang terkadang sulit, sering manis, dan kadang-kadang sangat lucu.

Baca juga: Jimin BTS Dapat Hadiah Gitar dari Pemeran Ken di Barbie, Ryan Gosling

Jimin adalah anggota ketiga BTS yang merilis dokumenter tentang pembuatan proyek solo mereka, yang mereka lakukan saat mereka bersiap untuk melaksanakan wajib militer di Korea Selatan.

Namun, berbeda dengan In the Box milik J-Hope, yang menampilkan penampilan utama kunjungannya di Lollapalooza di Chicago pada 2022, atau Road to D-Day milik Suga, yang mengikuti rapper ini dalam perjalanan kreatif di seluruh dunia dengan berbagai wajah terkenal mulai dari Halsey hingga Steve Aoki, Jimin's Diary berisi hal yang lebih personal.

Sebenarnya, sebagian besar berlangsung di beberapa ruangan, yaitu studio rekaman yang nyaman di markas besar label rekamannya, Hybe, dan apartemen di Seoul yang penuh dengan barang-barang Supreme milik salah satu kolaborator lama BTS, produser Pdogg.

Baca juga: Jimin Hadir di New Jersey, Apakah Tony Montana akan Dimainkan di Konser Suga?

Karena perspektif yang lebih sederhana ini, sebagian, Jimin's Production Diary, pasti akan memberikan dampak pada penggemar. Dokumenter ini mengungkap sisi yang kurang dikenal dari superstar ini. Seperti saat Ia berjuang untuk menceritakan kisahnya sendiri dengan autentik dan menemukan suaranya sebagai seorang pencipta lagu.

Jimin juga menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan melodi yang adiktif tidak hanya dengan suaranya, tetapi juga dengan gitar akustik, dan, dalam momen yang sangat santai, dengan keyboard.

Jimin bermain-main dengan potongan lagu yang pernah ia mainkan dengan teman-temannya saat masih kecil, sebuah melodi seperti sirkus yang mengawali lagu pertama dalam album, Face-off.

Film dokumenter ini akan sangat emosional bagi penggemar setia BTS yang telah melihat Jimin berjuang dalam pembuatan lagu solo sebelumnya.

Keraguan diri masih tetap ada dalam bentuk 'diary,' tetapi juga semangatnya, saat lagu-lagu terbentuk dan tarian gembira meledak darinya.

Single Like Crazy mencapai posisi No. 1 di Billboard Hot 100, menjadikan Jimin sebagai solois Korea Selatan pertama yang mencapai posisi tersebut.

Sementaea dua anggota BTS lainnya, yaitu RM dan Jungkook, juga tampil dalam film ini.

RM, pemimpin grup dan penulis lirik ulung, memberikan pendapatnya tentang emosi lagu Jimin dalam satu adegan, dan Jungkook, memberikan suaranya untuk lagu tersembunyi dalam album, Dear.ARMY, yang didedikasikan untuk penggemar mereka.

Keenam anggota lainnya sekarang telah merilis proyek individu sejak mereka mengumumkan pada Juni 2022 bahwa mereka akan fokus pada pekerjaan solo dan melanjutkan beberapa kegiatan grup ketika mereka menjalani wajib militer.

Jin, J-Hope, dan Suga saat ini telah melayani wajib militer, dan anggota yang tersisa telah berbagi niat mereka untuk melayani sebelum akhir tahun ini. Jung Kook akan menutup deretan perilisan dengan merilis albumnya, Golden, pada 3 November mendatang. (Z-1)