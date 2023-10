17 Tahun Vakum, Paris Hilton Akan Rilis Album Baru

AKTRIS, penyanyi dan pembawa acara Paris Hilton berencana akan merilis album baru tahun depan yang diproduseri secara eksekutif oleh Sia. Debut album yang sedang dalam proses pengerjaan itu merupakan tindak lanjut dari albumnya tahun 2006 bertajuk Paris.

Perempuan 24 tahun itu mempublikasi informasi tersebut saat menjadi bintang tamu di acara bincang santai The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pekan lalu. “Ya, saya sedang merekam album baru sekarang,” kata Hilton di seperti dilansir dari Deadline, Senin (23/10).

Selain itu, ada karya lain yang dia hadirkan, yaitu lagu baru berjudul “Lighter” yang berkolaborasi dengan Steve Aoki yang telah rilis ke publik pada 20 Oktober 2023.

Baca juga: The Adams Tutup Perayaan Puncak Pizza e Birra

“Kami sudah berteman selama 20 tahun. Saya sangat mencintainya. Lalu ini termuat juga di album studio kedelapan Aoki, HiROQUEST: Double Helix, yang dijadwalkan meluncur pada 17 November 2023,” kata Hilton

Album baru Hilton bakal melibatkan musisi Sia sebagai produser eksekutif. Meski demikian, detail mengenai judul dan tanggal rilis album Hilton masih belum diumumkan.

Baca juga: Vicky Prasetyo Dedikasikan Lagu Pak Uban Ojo Rungkad untuk Ganjar

Pada Juni 2023, Hilton juga merilis versi baru dari lagu hit ikonik-nya yang populer di era 1990-an “Stars Are Blind” yang menampilkan Kim Petras.

“Kami membuat lagu di album baru dia dan kemudian kami rekam untuk album baru saya juga. Saya berteman dengannya sejak single pertamanya keluar, muncul di video musik pertamanya dan hanya untuk melihat seberapa besar perkembangannya. Dia adalah ikon pop,” jelasnya.

Hilton mendapatkan ketenaran di awal tahun 2000-an sebagai sosialita dan model. Dia menjangkau khalayak global dengan reality show The Simple Life, yang tayang pada 2003-2007. Album debutnya, Paris, diperkenalkan ke publik pada 2006.

Album Paris menampilkan single hit “Stars Are Blind”, yang juga kembali dia rilis ulang pada awal 2023, dengan judul “Stars Are Blind (Paris’ Version)”.

Awal 2023, Hilton juga merilis buku berjudul Paris: The Memoir, yang cukup laris di pasaran. Tersiar kabar bahwa buku memoar Hilton itu akan diadaptasi menjadi serial televisi yang akan diproduksi oleh Elle dan Dakota Fanning, dengan Hilton sendiri bertindak sebagai produser eksekutif.

Nantinya, serial itu akan diwadahi oleh A24, perusahaan produksi yang terkenal dengan film-film seperti Everything Everywhere All At Once dan Midsommar. (Z-3)