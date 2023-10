Ilusionis Indonesia Gangga Mascoditos Raih Merlin Award

Gangga Mascoditos, ilusionis asal Surabaya meraih prestasi di tingkat internasional. Dia baru saja meraih Merlin Award, sebuah penghargaan prestisius tingkat dunia untuk para pesulap yang telah mencapai tingkat tertinggi dalam keahliannya, baik di kancah nasional maupun internasional. Deddy Corbuzier juga pernah meraih penghargaan ini untuk International Best Mentalist of the Year 2010.

Road manager Gangga, James Kyaw, bercerita dalam acara penganugerahan award ini Gangga menampilkan beberapa ilusi dengan cara menampilkan badan menembus plat baja.

“Ini cukup membanggakan bagi saya, karena ini merupakan penghargaam internasional dari International Academy of Magic yang bernaung di bawah bendera International Magician Society yang pusatnya di Amerika Serikat. Saya dedikasikan terutama untuk keluarga besar saya terutama untuk istri dan orang tua-orang tua saya dan juga tim saya.” kata Gangga Mascoditos yang ketika dihubungi masih berada di Thailand Senin (23/10).

Gangga Mascoditos selain dikenal sebagai seorang ilusionis juga dikenal sebagai dokter hewan poultry dan kariernya di bidang perunggasan juga telah dijalaninya ke berbagai negara di seluruh Asia. Saat ini ia juga pengurus di Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) yang mengurusi bidang Hubungan internasional dan juga bekerja di perusahaan distribusi aditif pakan di Indonesia sebagai Marketing Director. (B-4)