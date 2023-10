Jungkook BTS Ukir Sejarah Baru dengan 3 Lagu Solonya

JUNGKOOK BTS kembali mencatat sejarah dengan tiga lagunya yang berhasil masuk ke dalam daftar Global Top 10 Spotify, secara bersamaan. Prestasi ini menjadikannya solois Korea Selatan pertama yang mencapai posisi ini.

Jungkook telah terus mengukir rekor dengan setiap rilisannya, menciptakan gelombang kesuksesan di dunia musik. Salah satu lagunya, Seven, bahkan berhasil menduduki puncak tangga lagu Global Top Songs Spotify pada tanggal 20 Oktober, sementara 3D berada di posisi kesembilan, dan Too Much menduduki posisi kesepuluh. Too Much juga berhasil mengumpulkan luar biasa 4,36 juta streaming pada hari pertama perilisannya.

Namun, prestasi cemerlang Jungkook tak berhenti di situ. Jungkook segera melangkah lebih jauh dengan merilis album solo perdananya yang bertajuk GOLDEN. Hal yang menarik, album ini seluruhnya akan berbahasa Inggris, sebuah langkah yang akan membawa karyanya mendunia.

GOLDEN dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 3 November mendatang. Bukan hanya lagu-lagunya yang menarik, tetapi juga daftar kolaborasinya dengan berbagai artis global.

Album ini menampilkan track-list yang menggoda, dengan kolaborasi dari berbagai artis terkenal. Salah satu lagu, Closer to You, akan menampilkan trio DJ Jamaican-American, Major Lazer.

Tidak hanya itu, lagu ke-6, Please Don't Change, akan menampilkan DJ Snake. Tidak ketinggalan, di daftar penulis lagu tertera nama-nama besar seperti Shawn Mendes dan Ed Sheeran.

Album ini juga akan mencakup lagu-lagu sebelumnya yang telah dirilis, seperti Seven yang tersedia dalam versi bersih dan eksplisit, serta 3D yang menampilkan Jack Harlow. Secara total, terdapat 12 lagu, termasuk Yes or No, Hate You, Somebody, Too Sad To Dance, Shot Glass of Tears, dan lagu andalan yang berjudul Standing Next to You.

Selain merilis album yang sangat dinantikan ini, Jungkook akan mengadakan konser solo pertamanya, GOLDEN Live On Stage, di Seoul pada tanggal 20 November. Konser ini akan disiarkan secara langsung untuk penggemar internasional, memberikan kesempatan bagi para penggemarnya di seluruh dunia untuk menikmati penampilan luar biasa dari solois berbakat ini.

Prestasi dan rencana masa depan Jungkook dari BTS telah membangkitkan antusiasme di seluruh dunia, menjadikannya salah satu ikon musik Korea Selatan yang sangat diantisipasi dan dihormati. (Z-10)