Juru Bicara Konfirmasi Meryl Streep Berpisah dengan Suami, Don Gummer

SETELAH 45 tahun menikah dan memiliki empat anak, aktris Meryl Streep dan ahli patung Don Gummer mengakhiri perjalanan cinta mereka. Pasangan yang menikah sejak 1978 ini memutuskan berpisah lebih dari enam tahun yang lalu, yang dikonfirmasi juru bicara aktris tersebut.

"Don Gummer dan Meryl Streep telah berpisah selama lebih dari enam tahun, dan meskipun mereka akan selalu peduli satu sama lain, mereka telah memilih hidup terpisah," ujar pernyataan dari juru bicara Streep. Pasangan ini baru merayakan pernikahan mereka ke-45 tahun pada 30 September lalu.

Setelah puluhan tahun tinggal di Pantai Timur, aktris berusia 74 tahun ini membeli rumah mid-century di Pasadena pada 2017. Pada awal tahun 2020, Streep dan Gummer yang berusia 76 tahun menjual penthouse Tribeca mereka seharga US$15,8 juta setelah menjadi pemilik selama 14 tahun, dengan memberikan diskon besar setelah kesulitan menjualnya selama lebih dari setahun.

Baca juga: Bangga jadi Seorang Ibu

Streep dan Gummer adalah orangtua dari empat anak yaitu Louisa Jacobson, 30, Grace Gummer, 37, seorang aktor, Mamie Gummer, 40, juga seorang aktor, dan Henry Wolfe, 43, seorang penyanyi-penulis lagu. Mereka juga memiliki lima cucu.

"Memang tidak mudah menjadi pasangan seorang aktris," ujar Streep dalam pernyataan beberapa tahun yang lalu. "Tapi jika Anda memberi ruang satu sama lain, Anda juga mendapatkan kedekatan. Dan waktu masih menjadi hal terbaik yang bisa kita berikan satu sama lain saat ini."

Baca juga: Sandiaga Uno Gelar Workshop Festival Film Bulanan di Palu

Pasangan ini tidak terlihat bersama secara publik sejak Oscar 2018, aktris Only Murders in the Building terlihat masih mengenakan cincin pernikahannya hingga Jumat (20/10) terakhir saat Penghargaan Princesa de Asturias 2023 di Spanyol.

Gummer, seorang ahli patung dari Louisville, Kentucky, bertemu melalui saudara perempuan Streep tahun 1978. Saat itu, Streep sedang berduka atas kematian pacarnya, rekan aktor John Cazale, yang meninggal karena kanker paru-paru.

Setelah bertemu dengan Gummer, keduanya langsung merasa terhubung. Mereka menikah hanya enam bulan kemudian di rumah orang tua Streep.

Saat Streep mulai dikenal di layar lebar, Gummer juga mencapai kesuksesan dalam dunia seni. Sebagai mahasiswa di School of the Museum of Fine Arts di Boston, dia kemudian mendapatkan gelar MFA dari Universitas Yale, dan karyanya telah dipamerkan di berbagai tempat di seluruh dunia sejak awal 1970-an.

Selama bertahun-tahun, baik Streep maupun Gummer jarang bicara tentang kehidupan cinta mereka, tetapi mereka pernah difoto berdampingan sesekali.

Meskipun kehidupan pribadi Streep jarang tampil di depan kamera, Gummer adalah orang pertama yang dia sebutkan saat menerima Oscar Aktris Terbaik untuk perannya dalam film The Iron Lady pada tahun 2012. "Pertama, saya akan berterima kasih kepada Don karena ketika Anda berterima kasih kepada suami Anda pada akhir pidato, mereka akan memainkan musik, dan saya ingin dia tahu bahwa segala hal yang paling saya hargai dalam hidup kami, dia yang memberikannya kepada saya," katanya. (Z-3)