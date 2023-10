Dimas Seto Menginisisasi dan Mendampingi 50 Anak Jalani Sunat

Sebagai bentuk komitmen dalam menyampaikan syiar dakwah dan pengabdian masyarakat, Kajian Musawarah bekerja sama dengan Klinik Sunat 123 sebagai partner mengadakan kegiatan khitanan bertemakan “Sunat Bareng Riko” bagi masyarakat sekitar Pesantren Tahfidz Quran Musawarah dan sekitarnya.

Baca juga : Sempat Viral di Pontianak, Ini Fakta Mengenai Sunat Laser

Acara yang berlangsung pada Minggu (22/10) mulai pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh kurang lebih 50 anak yang menjadi peserta Sunat Bareng Riko. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa public figur tanah air. Mulai dari Teuku Wisnu, Arie Untung, Dimas Seto, Dude Harlino dan masih banyak lagi yang turut memeriahkan acara Sunat Bareng Riko di Rumah Quran Musawarah, Tangerang Selatan.

“Acara ini kami inisiasi karena kita sama-sama tahu bahwa sunat adalah salah satu sunah dan ajaran Rasulullah yang terbukti sebagai bentuk ikhtiar kita menjaga kesehatan namun kita juga tahu bahwa banyak di Indonesia yang kalau sudah bicara sunat bayangan atau tembok besar yang dihadapi adalah biaya, baik itu biaya sunatnya sendiri, biaya menjamu tamu dan biaya hajatan lainnya,” Kata Dimas Seto di Rumah Quran Musawarah, Ciputat, Tangerang Selatan.

“Makanya kita coba fasilitasi melalui kegiatan ini yang di harapkan dapat menjadi solusi buat Masyarakat kita yang membutuhkan, dan Alhamdulillah niat kita di sambut baik partner kita Klinik Sunat 123,” sambung suami dari Dhini Aminarti ini.

Dokter Zecky Eko Triwahyudi sebagai Direktur Utama Sunat 123 menjelaskan Klinik Sunat 123 adalah klinik sunat modern yang sudah hadir sejak tahun 2014, dengan dokter-dokter dan tim yang sangat berpengalaman. “Kami selalu berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik dengan hasil yang memuaskan. Termasuk dalam kegiatan sunat bareng Riko kali ini kita tetap dengan komitmen untuk melakukan yang terbaik yaitu dengan menerjunkan 15 dokter dan 12 perawat bersama 15 tim pendukung terbaik," jelasnya.

Baca juga : Baim Wong Mengaku Sempat Cemas Saat Kiano Mau Disunat

Berbeda dengan kegiatan sunat masal pada umumnya, acara khitanan ini dikemas dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan sangat ramah anak. Sebelum sunat anak-anak disuguhi acara Berkisah yang di bawakan pendongeng yang dikenal dengan nama Kak Maulana bertemakan “Berani Sunat”.

Tersedia juga area playground dan area mewarnai dari Riko The Series yang dapat digunakan anak sambil menunggu giliran sunat,. Dengan demikian, anak-anak dapat merasa nyaman dan senang saat akan menjalani proses sunat, sekaligus menghilangkan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. “Besar harapan kami bahwa acara ini dapat menjadi awal yang biak bagi kita Riko The Series, rekan-rekan Musawarah, dan Klinik Sunat 123, untuk terus memberikan kontribusi terbaik yang dapat kita berikan Demi masa depan terbaik putra putri bangsa Indonesia,” kata Arie Untung dan Teuku Wisnu selaku pendiri Riko The Series. (B-4)