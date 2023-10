Aktor Oh Jung-se Terlibat Kecelakaan, 1 Orang Meninggal Dunia

AKTOR Korea Selatan Oh Jung-se mengalami kecelakaan lalu lintas ketika van yang dia tumpangi bertabrakan dengan sebuah mesin bajak. Baik aktor maupun pengemudi mengalami luka ringan, namun seorang pria berusia 60-an tahun kehilangan nyawanya dalam kecelakaan tersebut.

Oh Jung-se mengalami luka ringan akibat kecelakaan tersebut. Van yang konon mengangkut Oh Jung Se bertabrakan dengan mesin bajak yang berada di depan mereka. Sang manajer menyebutkan bahwa mesin bajak itu muncul tiba-tiba, dan polisi saat ini sedang menyelidiki kejadian tersebut.

Laporan polisi menyarankan bahwa ini bukan kasus mengemudi dalam keadaan mabuk. Sayangnya, kecelakaan ini mengakibatkan kematian seorang pria berusia 60-an tahun, dan istrinya mengalami luka serius. Keduanya juga segera dilarikan ke rumah sakit. Otoritas sedang melakukan analisis mendalam, termasuk pemeriksaan kecepatan, untuk memahami keadaan kecelakaan tersebut.

"Kami enggan membahas kecelakaan ini secara detail karena ini adalah kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang dan belum ada temuan komprehensif yang diumumkan," ungkapagensi manajemen Oh Jung-se, Prain TPC, dalam keterangan resmi.

"Tetapi di atas semua itu, kami ingin mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan meminta maaf kepada publik karena memberikan berita buruk semacam ini," tambah agensi tersebut.

Oh Jung-se adalah sosok terkenal dalam industri hiburan Korea Selatan. Karirnya dimulai di panggung teater, lalu beralih ke peran pendukung dalam film seperti 'Petty Romance,' 'Couples,' 'A Millionaire On the Run', dan lainnya.

Salah satu momen penting dalam karirnya datang dengan penampilannya yang memukau dalam film tahun 2010 'Unjust,' di mana dia memerankan seorang reporter korup yang terlibat dalam praktik tidak etis dengan jaksa.

Oh Jung-se juga mendapatkan pengakuan atas penampilannya, memenangkan penghargaan 'Aktor Pendukung Terbaik - Televisi' di Baeksang Arts Awards untuk perannya dalam When The Camellia Blooms pada 2020. Dalam drama Korea It's Okay to Not Be Okay Oh Jung-se memerankan karakter Moon Sang-tae, seorang jenius seni dengan autisme. Penampilannya mendapatkan ulasan positif dari penonton dan penghargaan Aktor Pendukung Pria dalam kategori Televisi di Baeksang Arts Awards ke-57 tahun 2021 atas perannya tersebut. (Z-10)