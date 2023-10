NewJeans Diprediksi Raih 2 Daesang dalam MAMA Awards 2023

PARA nominasi untuk setiap kategori Mnet Asian Music Awards (MAMA) Awards 2023 datang telah diumumkan. Meskipun perlu waktu bagi para juri untuk memberikan suara mereka, para penggemar sudah mulai mengumpulkan data untuk mencoba memprediksi siapa yang akan memenangkan Daesang tahun ini.

Ada tiga Daesang yang diperebutkan yaitu Album Of The Year, Artist Of The Year, dan Song Of The Year. Berikut prediksi untuk setiap kategori, berdasarkan penjualan album, penjualan digital, suara global, dan lainnya.

1. Album Of The Year

Dalam kategori ini, penjualan menjadi kriteria utama. FML milik Seventeen saat ini memimpin dengan jumlah penjualan tertinggi. Para juri akan menilai berdasarkan kualitas album. Dengan 5-STAR milik Stray Kids hanya sedikit lebih dari 13 poin, suara para juri dapat membungkam keuntungan mereka.

2. Artist Of The Year

Mungkin adalah penghargaan terbesar, penghargaan ini terdiri dari hasil chart digital, penjualan album, suara global, dan skor para juri. Hal ini terlihat positif bagi NewJeans karena mereka memiliki skor digital tertinggi. Hal ini tidak mengejutkan karena setiap lagu mereka menjadi hit besar di negara itu, dengan semua orang mengetahuinya. Skor digital mereka sulit untuk dikalahkan, melampaui skor artis berikutnya. Namun, mereka kurang dalam penjualan album, kalah dari NCT Dream, Stray Kids, dan Seventeen.

3. Song Of The Year

Ditto menguasai dunia, dengan mengumpulkan poin digital mereka menjadi 50, jauh lebih tinggi dibandingkan para nominasi lainnya. Seven milik Jungkook BTA memenangkan kategori global, begitu juga dengan Like Crazy milik Jimin BTS, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan Ditto.

Penghargaan akan diserahkan dalam 20 kategori. Dalam kategori pilihan penggemar global, pemenang ditentukan oleh suara penggemar global. Putaran pertama pemungutan suara nominasi akan berlangsung dari Kamis (19/10) hingga 30 Oktober. Kemudian, putaran kedua akan berlangsung dari 6 November hingga 20 November. Penggemar dapat memberikan suara melalui platform K-culture Mnet Plus dan di Spotify, yang juga merupakan salah satu sponsor untuk penghargaan tahun ini.

MAMA Awards, yang mengklaim sebagai penghargaan K-pop terdepan di dunia, diselenggarakan oleh perusahaan hiburan CJ ENM. Periode tahun ini berlangsung mulai dari 22 Okt 2022 hingga 30 Sep 2023. Perhitungan suara dan proses akan diverifikasi oleh Samil PwC. (Z-10)