BTS Army Indonesia Bersama Human Initiative Galang Dana untuk Bantu Palestina

PENGGEMAR grup musik Korea Selatan BTS, bergabung bersama organisasi kemanusiaan Human Initiative (HI) membantu mereka yang terdampak oleh konflik berkepanjangan di Palestina. Para penggemar BTS, yang dikenal sebagai Army sedang menjalankan kampanye donasi dengan memobilisasi massa untuk berkontribusi memberikan bantuan kepada warga Palestina.

Dalam situasi yang semakin sulit, penggemar BTS merasa terdorong untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Mereka tidak hanya mencurahkan cinta mereka kepada BTS, tetapi juga kepada kemanusiaan dengan melakukan aksi konkret.

Donasi yang dikumpulkan oleh para penggemar ini akan digunakan untuk memberikan perlindungan, bantuan kesehatan, air, sanitasi, kebersihan hingga makanan kepada warga Palestina yang terdampak konflik. Penggemar BTS tidak hanya melakukan donasi finansial, tetapi juga menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang konflik di Palestina dan menggalang dukungan lebih lanjut.

Mereka menggunakan beberapa tagar untuk mendukung kampanye donasi dan untuk memastikan bahwa perhatian global tetap terfokus pada situasi kemanusiaan yang memprihatinkan ini. Gerakan donasi ini telah menjadi contoh bagaimana penggemar sekelompok artis dapat berkolaborasi dalam tindakan kemanusiaan yang sangat signifikan.

Semangat solidaritas yang ditunjukkan oleh penggemar BTS menunjukkan bahwa musik dapat menjadi kekuatan yang menginspirasi perubahan positif di dunia nyata.

Saat tulisan ini ditulis, lebih dari sepuluh ribu donatur telah mengumpulkan lebih dari Rp460 juta. HI, sebagai mitra penyedia donasi untuk BTS Army Indonesia yang ditujukan kepada Palestina, telah melaksanakan tahap pertama dalam penyaluran bantuan kepada warga Palestina yang terdampak konflik.

“Dalam kondisi yang belum stabil, proses menyalurkannya memang tidak mudah. Namun kami terus berupaya untuk mencari jalan agar bantuan tetap sampai kepada pengungsi warga Palestina terdampak perang. Dan kami akan terus update melaporkan perkembangan penyaluran donasi ke Palestina ini. Terimakasih Sahabat Army, atas kepedulian dan perhatiannya untuk masyarakat Palestina,” tulis mereka dalam deskripsi donasi ini.

HI adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan di Indonesia pada 10 Desember 1999. HI berfokus pada program pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, manajemen kebencanaan, dan tanggap darurat. Mereka memiliki cabang di dalam dan luar negeri serta bekerja dengan dukungan legalitas dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Sosial dan UN-ECOSOC. HI juga berkolaborasi dengan aliansi strategis seperti HFI, FI, dan ICVA, dan menjalankan standar kemanusiaan serta tata kelola yang ketat.

Solidaritas seperti ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana musik dapat menginspirasi tindakan kemanusiaan. Diharapkan kegiatan donasi ini dapat merangsang kesadaran global tentang perlunya mencari solusi damai bagi konflik berkepanjangan di Palestina. (Z-10)