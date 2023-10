Tinggalkan SM Entertainment, D.O. Exo Dirikan Agensi Baru

D.O. Exo secara resmi berpisah dengan SM Entertainment untuk mendirikan perusahaan agensi sendiri. Dikenal sebagai vokalis utama Exo, D.O. meninggalkan hubungan panjangnya dengan agensi tersebut untuk memulai babak baru dalam karirnya.

Setelah berita ini muncul di media sosial, SM Entertainment memberikan tanggapan singkat sambil mengkonfirmasi laporan tersebut. Hanya satu hari setelah SM Entertainment membantah laporan tentang Chanyeol dan Sehun yang meninggalkan agensi, beberapa media melaporkan tentang kepergian D.O.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa idola K-pop ini akan meninggalkan agensi untuk memulai perusahaannya sendiri bersama direktur manajemennya yang sudah lama. Hal ini akan terjadi setelah kontraknya berakhir pada bulan November tahun ini.

Sementara itu, idola K-pop ini akan terus bekerja sebagai anggota EXO dan memberikan kontribusi signifikan pada proyek-proyek masa depan mereka.

"Kontrak eksklusif D.O. akan berakhir pada awal November. Setelah berdiskusi, kami telah sepakat bahwa promosi Exo akan tetap dengan SM Entertainment, sementara kegiatan akting dan solo akan dikelola melalui perusahaannya yang baru dibentuk bersama salah satu manajernya," ungkap SM Entertainment.

Perusahaan baru, SooSoo, telah dibuat oleh manajer lama D.O., Nam Kyung-soo bersama dengan D.O. sendiri. Diketahui manajer tersebut memberikan pengaruh besar pada karirnya dalam berbagai forum publik, termasuk pidato penerimaan dan wawancara. Juga diungkapkan bahwa D.O. akan menjadi co-CEO dengan perusahaan baru tersebut.

Meskipun aktif di berbagai bidang seperti perfilman, drama televisi, dan usaha musik, Do Kyung-soo berkomitmen untuk menjalani kewajibannya dengan Exo sambil mengejar karir aktingnya di bawah naungan perusahaan baru tersebut. Sebelumnya, D.O. baru saja merilis comeback yang sangat dinantikan dengan video musik baru untuk single Somebody-nya. Pada hari yang sama, dia merilis album yang berjudul Expectation. (Z-10)