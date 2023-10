Bintangi Serial WATS 2, Yoshi Sudarso dan Valentine Payen Belajar Mengaji

AKTOR Yoshi Sudarso dan aktris Valentine Payen-Wicaksono membagikan pengalaman mereka sebagai pemain baru di serial Wedding Agreement The Series (WATS) Season 2, mulai dari belajar mengaji hingga mempelajari agama Islam.

Saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10), Yoshi bercerita ia memerankan karakter Salman dalam serial ini. Ia pun harus mempelajari agama Islam karena Wedding Agreement The Series berlatar cerita pernikahan dari keluarga muslim.

"Ada tantangan yang lumayan menyulitkan sedikit, tapi juga menarik, belajar bahasa Arabic-nya, terus belajar agama," kata Yoshi.

Baca juga: Drakor Moving Menangkan 6 Kategori di BIFF 2023

Bahkan, Yoshi harus mendalami karakternya sendiri dalam waktu cukup lama agar dapat memerankan Salman sesuai dengan deskripsi penceritaan.

Ia juga menghabiskan waktu selama tiga minggu untuk belajar mengaji seperti pria muslim pada umumnya.

Beruntung, pria yang tahun ini genap menginjak 34 tahun tersebut dibantu seorang guru agama, sehingga ia tahu letak kesalahannya saat mengaji ataupun hal yang berkaitan dengan keagamaan.

Baca juga: Loki Season 2 Tayang 6 Oktober 2023

Sang guru akan membenarkan kesalahan dari Yoshi saat melakukan adegan mengaji ataupun shalat.

"Itu tantangan paling besar ya, for me, and for me that maybe very interested character, but for me that's a lot fun (untuk saya ini menjadi salah satu karakter paling menarik dan sangat menyenangkan untuk memerankannya)," kata Yoshi.

Tidak hanya Yoshi, Valentine juga harus mempelajari agama Islam dengan baik agar karakternya sebagai Aisyah dapat lebih meyakinkan. Valentine pun belajar mengenakan hijab karena karakternya sebagai perempuan muslimat dalam serial ini.

"Belajar pakai kerudung, terus ada kata-kata (dalam bahasa) Arab juga, praying (shalat)," kata Valentine.

Meskipun menantang, Valentine merasa senang dapat bergabung dalam serial ini. Ia juga mempelajari banyak hal seputar Islam, yang menurutnya, sangat menarik.

Yoshi dan Valentine merupakan pemain baru di dalam serial Wedding Agreement The Series Season 2. Walaupun baru bergabung di serial yang berjumlah 10 episode ini, baik Yoshi maupun Valentine tidak merasa canggung saat beradu akting dengan pemain lainnya yang lebih dulu sudah membintangi serial ini di musim sebelumnya.

Sebaliknya, semua pemain saling membantu dan kedua pemain baru ini pun dapat beradaptasi dengan baik selama proses syuting. Mereka pun sudah siap memperlihatkan akting mereka di serial ini kepada penonton Indonesia.

"Everybody is really helpful, semua orang sangat membantu," kata Valentine.

Serial Wedding Agreement The Series Season 2 diproduser Chand Parwez Servia dari Starvision dan disutradarai Archie Hekagery serta ditulis oleh penulis dari musim Wedding Agreement sebelumnya, yakni Mia Chuz.

Wedding Agreement The Series Season 2 akan tayang mulai 28 Oktober 2023 di layanan video berbayar Disney+ Hotstar. (Ant/Z-1)