JUNGKOOK BTS dijadwalkan tampil di MTV European Music Awards 2023 yang akan datang. Idol K-pop ini akan tampil dua hari setelah rilis album solo Golden miliknya 3 November mendatang.

Antusiasme meningkat seiring penampilan yang sangat dinanti-nantikan di malam penghargaan ini kemungkinan akan menampilkan lagu-lagu baru dari album debutnya.

Pada Selasa (17/10), akun media sosial resmi MTV EMA merilis poster bergerak yang menampilkan penyanyi lagu Seven ini. Poster tersebut mencakup detail penampilannya di malam tersebut. Sesuai pernyataan resmi, Jungkook akan tampil pada 5 November 2023 di EMA yang diadakan di Paris.

Saat ini, Jungkook BTS dinominasikan dalam tiga kategori di MTV EMA 2023. Nominasi pertama adalah kategori Best Song untuk singlenya yang laris yaitu Seven (Feat Latto). Nominasi kedua adalah kategori Biggest Fans dan yang ketiga adalah kategori Best K-Pop.

Dengan ini, Jungkook menjadi artis K-pop solo pertama yang mendapatkan nominasi dalam kategori ini. Sementara itu, singlenya Seven juga meraih penghargaan Song Of The Summer di MTV Video Music Awards 2023. EMA sendiri adalah acara penghargaan musik terkemuka yang menghormati top musisi di dunia. Acara ini akan diadakan di Paris, untuk pertama kalinya sejak tahun 1995.

Sementara itu, album Golden akan menampilkan beberapa kolaborasi yang tak terduga dan menarik dengan seniman seperti Major Lazer, DJ Snake, ED Sheeran, Shawn Mendes, Jon Bellion, dan lainnya.

Pertemuan penyanyi top di bawah satu atap untuk rekaman ini bisa menjadi sejarah pertama dan mungkin mengukir patokan baru untuk kolaborasi internasional Korea. Album ini akan menampilkan lagu utama berjudul Standing Next To You. Konsep proyek dan detail penting terus dirilis melalui akun media sosial resmi perusahaan.

Musisi yang dinominasikan yang juga akan tampil mencakup pemenang EMA enam kali yaitu David Guetta, yang berkompetisi di kategori kolaborasi dan elektronik; Manuel Turizo, yang dinominasikan sebagai Lat Am Central act, Rema, yang dinominasikan untuk lagu dan kolaborasi Calm Down bersama Selena Gomez; serta Afrobeats, Reneé Rapp, yang dinominasikan sebagai artis baru; Sabrina Carpenter, yang dinominasikan dalam kategori penggemar terbesar; The Kid Laroi, yang dinominasikan sebagai Australian act hingga Pemenang EMA sembilan kali; dan Thirty Seconds to Mars, yang dinominasikan sebagai alternatif.

Penampilan lain di malam itu termasuk Anne-Marie, mantan anggota Little Mix yang sekarang menjadi bintang solo Leigh-Anne, aktris Lily Collins (Emily in Paris) dan Ashley Park (Joy Ride), serta Fab Morvan dari duo pop tahun 90-an Milli Vanilli.

MTV EMA 2023 akan disiarkan langsung di MTV di lebih dari 150 negara pada tanggal 5 November dari Paris Nord Villepinte. (Z-10)