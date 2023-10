13 Kali Duduki Puncak Billboard, Drake Samakan Rekor dengan Michael Jackson

RAPPER dan penyanyi asal Kanada, Drake bersama yang bekerja sama dengan J Cole lewat lagu baru bertajuk “First Person Shooter” dari album For All The Dogs, menduduki peringkat pertama dalam daftar lagu Billboard Hot 200. Pencapaian rekor dalam puncak Billboard ini merupakan yang ke-13 kalinya bagi Drake. Prestasi membanggakan itu mampu mengantarkan Drake memiliki rekor yang sejajar dengan King of Pop Michael Jackson.

Diketahui Michael Jackson adalah memegang rekor single peringkat pertama terbanyak di kalangan penyanyi pria solo, dan peringkat keempat terbanyak di antara semua artis. Namun Drake mampu menggesernya.

Meski Drake berencana akan hiatus sementara dari dunia musik untuk fokus pada kesehatannya, pria 36 tahun itu tetap menyuguhkan karya yang mampu menghasilkan 514,01 juta streaming lagu-lagunya di pekan pertama, bahkan menjadi streaming terbesar pada 2023 untuk album mana pun.

Melansir dari Straitstimes pada Rabu (8/10), Drake juga menjadi penyanyi dengan penghasilan album terbesar keempat dalam sejarah hiburan Hollywood.

Rekor itu ditandai lewat album Scorpion yang rilis pada 2018, saat itu menjadi album yang paling banyak diputar sepanjang masa hingga 745,92 juta. Diikuti oleh Certified Lover Boy 2021 miliknya (743,67 juta), Midnights 2022 milik Taylor Swift (549,26 juta).

Pada November tahun lalu, Drake juga berhasil memecahkan rekor milik band legenda The Beatles yang didapatkan karena berhasil menjadi musisi yang punya 30 lagu di 5 besar tangga lagu Billboard Hot 100 AS.

Hingga saat ini lagu “First Person Shooter” memimpin dengan menjangkau lebih dari 42 juta streaming dan 4,3 juta tayangan telah diputar di berbagai negara.

Drake merayakan pencapaiannya itu dengan unggahan sebuah foto bergambar Michael Jackson yang diedit mengenakan merchandise label OVO-nya dengan teks singkat “Mooooooooood,”

Hingga saat ini Drake belum mengumumkan kapan waktu yang pasti untuknya beristirahat dari dunia musik. Pria dengans satu anak itu hanya mengisyaratkan bahwa penyakitnya yang berkaitan dengan perut dan telah diderita selama beberapa tahun terakhir itu cukup mengganggunya.

“Aku mengalami masalah paling gila selama bertahun-tahun dengan perutku. Aku hanya mengatakan apa adanya. Jadi, aku harus fokus pada kesehatanku, dan aku harus memperbaikinya, dan aku akan melakukannya,” jelasnya.

