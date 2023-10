Neriah Rilis Album Perdana Cause of Death

PENYANYI dan penulis lagu asal Amerika Serikat (AS), Neriah, akhirnya merilis album perdana dengan 18 lagu berjudul Cause of Death ke seluruh platform streaming musik.

"Album ini adalah alasan aku dapat menemukan diriku dan belajar untuk jatuh cinta lagi," ujar Neriah.

Album Cause of Death membawa semua pendengarnya ke perjalanan melewati banyak ruang emosi mulai dari jatuh cinta dengan seseorang yang tidak baik untuk kita, membela seseorang yang terlalu baik untuk kita, hingga momen kita menyadari betapa kita menjadi lebih baik tanpa mereka.

Single utama di album ini adalah Go Find Less. Berdurasi 3 menit dan 13 detik, lagu ini mengungkap momen saat kita sadar bahwa sebuah hubungan tidak dapat bergantung kepada rasa kasih sayang saja.

Versi deluxe album Cause of Death dijadwalkan dirilis pada 17 November 2023. Enam lagu baru siap ditampilkan di versi itu yang akan melengkapi perjalanan Neriah, yang akhirnya dapat jatuh cinta lagi setelah melewati rasa patah hati.

Musik Neriah membawa pendengar ke petulangan yang semua orang lalui, mulai dari manisnya hidup dengan segala rasa kebahagiaan dan cinta, hingga rasa pahit saat kita dihadapi dengan berbagai tantangan dan rasa patah hati.

Lewat musiknya, Neriah ingin menyampaikan kepada semua pendengarnya bahwa mereka tidak sendiri di kehidupan yang serba tidak terduga dan indah ini.

Setelah perilisan EP ketiganya, No One Cries Forever, awal tahun ini, Neriah secara konsisten terus berkarya. Ia, saat ini, memiliki lebih dari 1.5 juta monthly listeners di Spotify, 218 ribu followers di Instagram, dan 200 ribu followers di TikTok. Ia telah tampil di iHeart Festival dan telah mendapatkan dukungan dari SZA, Halsey, Lauren Spencer Smith, dan Trevor Daniel.

Neriah didaulat People Magazine sebagai "Emerging Artists to Watch" di posisi #1 pada 2022. Indonesia, saat ini, duduk di posisi #3 dalam daftar Top Countries-nya secara global. Jakarta menjadi kota di posisi #1 dalam daftar kota-kota di dunia yang paling mendengarkan musiknya. (RO/Z-1)