Aktor Choi Hyun-wook Tolak Bermain dalam Drakor Besutan Sutradara Lee Eung-bok

AKTOR dari Twinkling Watermelon, Choi Hyun-wook, telah menolak tawaran untuk berperan dalam serial drama baru besutan sutradara Descendants of The Sun, Lee Eung-bok. Alasan yang diberikan oleh aktor Choi Hyun-wook adalah jadwal kegiatan yang bentrok.

Tim produksi sekarang sedang mencari pemain pria baru setelah penolakan Choi Hyun-wook tersebut. Drama yang diberi judul I Am Against My Love ini menggambarkan kisah pemilihan antara kembali dengan mantan kekasih atau bertemu dengan seseorang yang baru. Sebelumnya, Choi Hyun-wook ditawari peran Kim Tae-kyung dan Go Min-si ditawari peran Hong Jae-bi.

Drama ini akan membuat penonton memilih untuk memperluas hubungan dengan mantan kekasih atau memilih seseorang yang asing yang tidak dikenal dengan baik. Kim Tae-kyung adalah seorang pria yang memiliki naluri, manusiawi, dan tidak terduga adalah orang yang jujur. Kim Tae-kyung jatuh cinta lagi dengan Hong Jae-bi seperti yang pernah ia lakukan 10 tahun yang lalu.

Baca juga: Park Bo-young dan Park Hyung-sik Jadi Cameo di K-Drama Strong Girl Nam Soon

Sementara Go Min-si akan memerankan peran Hong Jae-bi, seorang guru di sebuah pusat penitipan anak yang terletak di Seonjeon-dong. Dia adalah seorang wanita yang sering membuat kesalahan dan merenungkannya setelah melakukannya. Hong Jae-bi menyadari bahwa Kim Tae-kyung bukanlah orang yang tepat baginya, tetapi dia tidak bisa meninggalkannya.

Di sisi lain, Choi Hyun-wook baru-baru ini terlibat dalam kontroversi terkait pembuangan puntung rokok sembarangan. Ia juga terlihat berpegangan tangan dengan seorang wanita di publik. Namun, masalah pertama mendapat perhatian lebih besar karena hukum ketat di Korea Selatan tentang merokok dan pembuangannya dengan benar.

Baca juga: Rekomendasi 4 K-Drama Fantasi yang Menyentuh Hati

Choi Hyun-wook terlihat membuang puntung rokok di jalan di area larangan merokok. Video tersebut tersebar luas secara online, Ia beserta agensinya kemudian merilis pernyataan resmi untuk meminta maaf atas insiden tersebut. Kemudian, Choi Hyun-wook dikenai denda sebesar KRW 50,000 karena pembuangan puntung rokok yang tidak benar tersebut. (Z-10)