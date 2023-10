Jungkook BTS Ungkap 11 Judul Lagu untuk Album Golden

PENYANYI Kpop global, Jungkook BTS merilis daftar lagu untuk album solo miliknya yang akan segera rilis, Golden. Album ini dijadwalkan rilis pada 3 November.

Ini merupakan album berbahasa Inggris dan akan menampilkan kolaborasi dengan artis global terkenal. Setelah lagu 3D, Jungkook akan merilis Closer to You yang menampilkan trio DJ Jamaika-Amerika Major Lazer.

Tidak hanya itu, lagu keenam dalam daftar yang berjudul Please Don't Change akan menampilkan DJ Snake. Para penggemar sangat menantikan kolaborasi antara Jungkook dan para artis ini yang pastinya akan membawa sesuatu yang baru dan internasional.

Lagu-lagu sebelumnya seperti Seven dalam versi eksplisit dan versi bersih yang menampilkan Latto. Kolaborasi lainnya juga mencakup Shawn Mendes dan Ed Sheeran. Secara total, album ini terdiri dari 11 lagu, termasuk Yes or No, Hate You, Somebody, Too Sad to Dance, Shot Glass of Tears, dan lagu berjudul Standing Next to You. Para penggemar dengan penuh antusias menantikan perilisan album ini pada bulan November mendatang.

Foto konsep dengan tema shine, solid, dan substance juga telah dirilis bersama dengan daftar lagu di album Golden tersebut. Poster judul untuk lagu Standing Next To You menampilkan Jungkook yang sedang bersandar di dinding dan menatap ke arah kiri.

Jungkook terlihat mengenakan blazer hitam dengan rantai yang berkilauan di lehernya. Jungkook terlihat sangat keren dan berada dalam elemennya dalam poster lagu utama ini.

Pada 29 September kemarin, Jungkook merilis lagu pra-rilisnya berjudul 3D yang menampilkan Jack Harlow. Lagu tersebut cepat mendapatkan jutaan penonton dan masuk ke dalam tangga lagu.

Kemudian pada Minggu (15/10), dia mengikuti tantangan tarian 3D bersama dengan anggota Tomorrow X Together dan New Jeans. Ia juga mengikuti tantangan tarian Chasing That Feeling dan Ditto bersama mereka.

Melalui Golden Jungkook akan merenungkan momen-momen emas dalam hidupnya sebagai anggota BTS dan sebagai seorang artis solo. Untuk merayakan perilisan Golden, Jungkook akan mengadakan konser solo pertamanya yang berjudul Golden Live On Stage. Konser tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 20 November pukul 8 malam waktu Korea Selatan secara eksklusif di Weverse Live. Jungkook BTS akan mempersembahkan berbagai panggung dan penampilan bersama dengan kemampuan artistiknya. (Z-10)