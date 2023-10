Park Bo-young dan Park Hyung-sik Jadi Cameo di K-Drama Strong Girl Nam Soon

DRAMA Korea Strong Girl Nam Soon mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarahnya dalam empat episode awal. Kenaikan yang signifikan dalam peringkat terjadi setelah penampilan cameo Park Bo-young dan Park Hyung-sik dalam episode ketiganya.

Menurut data yang diungkapkan, episode keempat berhasil melampaui peringkat episode ketiga. Pada Minggu (15/10), JTBC merilis episode keempat Strong Girl Nam Soon, yang fokus pada pertemuan Gang Nam-soon (Lee Yoo-mi) dengan anggota keluarganya, Kim Jung-un, Kim Hae-sook, dan lainnya. Menurut laporan dari Nielsen Korea, episode keempat drama ini memenangkan posisi teratas di jadwal tayangnya di antara semua saluran kabel dengan peringkat domestik rata-rata sebesar 9,8%.

Dengan pencapaian ini, pertunjukan ini berhasil menciptakan rekor baru untuk seluruh seri. Spin-off drama Strong Girl Do Bong Soo ini juga turut menampilkan cameo Park Bo-young dan Park Hyung-sik dalam episode ketiga dan meningkatkan peringkat dari 6,1% pada episode sebelumnya menjadi 8,0%.

"Bongbong dan Minmin muncul dalam Hemchon Girl Gangnamsoon hari ini!," ungkap Park Hyung-sik dalam postingan Instagram pribdinya.

Ketika duo ini berbagi selfie sebelum penampilan cameo mereka dalam Strong Girl Nam Soon episode tiga, para penggemar drama Korea sangat gembira. Mereka beramai-ramai berbagi pemikiran mereka di media sosial, menyatakan kegembiraan dan antusiasme. Bahkan ada yang mengatakan bahwa duo ini masih menggunakan julukan mereka.

Strong Woman Do Bong Soon awalnya tayang pada tahun 2016, di mana Park Bo-young dan Park Hyung-sik memamerkan chemistry mereka di layar dan penggemar masih menantikan hubungan mereka. Dalam drama itu, karakter Park Bo-young sebagai Bong Soon, ditugaskan menjadi pengawal karakter Park Hyung-sik, Ahn Min-hyeok, karena kekuatan fisik supernaturalnya.

Dalam drama Strong Girl Nam Soon yang sedang berlangsung, Lee Yoo-mi memerankan peran Gang Nam-soon. Karakter ini adalah sepupu kedua dari karakter Park Bo-young, Bong Soon, yang hilang di Mongolia ketika ayahnya membawanya dalam perjalanan dan kemudian mengumpulkan uang untuk kembali mencari keluarganya.

Dia bergabung dengan Kim Jung-eun, yang memerankan peran ibu Gang Nam-soon, Hwang Geum-joo, dan Kim Hae-sook, yang memerankan peran nenek karakter Lee Yoo-mi, Gil Joong-han. Trio ini akan melawan bandar narkoba Ryu Shin-oh, yang diperankan oleh Byeon Woo-seok. Mereka akan dibantu oleh polisi Kang Hee-shik, yang memiliki minat romantis dengan Gang Nam-soon. (Z-10)