Fan Meeting 'SpecialTY' Ok Taecyeon akan Buka Kafe di Jakarta

KIG LIVE mengumumkan kembalinya artis multitalenta asal Korea Selatan, Ok Taecyeon ke Jakarta untuk acara fan meeting yang sangat dinantikan dengan judul '2023 Ok Taecyeon in Jakarta: SpecialTY'. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2023, di The Kasablanka Hall - Jakarta, dan menjanjikan malam yang dipenuhi hiburan, musik, dan kenangan tak terlupakan.

Apa yang membedakan fan meeting ini adalah konsepnya yang unik, yaitu bertemakan konsep Cafe. Ok Taecyeon akan mengemban peran sebagai barista dan menyeduh kopi secara langsung di atas panggung. Penggemar beruntung yang hadir akan memiliki kesempatan eksklusif untuk mendapatkan secangkir kopi oleh Ok Taecyeon sendiri, menjadikan malam ini benar-benar istimewa.

Untuk menyampaikan antusiasmenya, Ok Taecyeon secara pribadi mengirimkan pesan melalui video kepada penggemarnya di Indonesia: "Hai manis, this is Taecyeon. I am going to Jakarta for my SpecialTY fan meeting to see you guys. It's gonna be fun, it's gonna be great! I hope you guys are gonna be there!”

Fan meeting ini diharapkan akan menjadi pengalaman berkesan, dengan penampilan menarik, sesi interaktif, dan kesempatan bagi penggemar untuk mengenal serta berinteraksi lebih dekat dengan Ok Taecyeon.Untuk melihat pesan dari Ok Taecyeon, silakan saksikan video [di sini].

Tiket masih tersedia di website kiglive.id untuk menyaksikan 2023 Ok Taecyeon in Jakarta: SpecialTY, dimulai dari harga Rp1.550.000 untuk kategori SILVER dan Rp1.850.000 untuk kategori GOLD. Tidak hanya penampilan dari Ok Taecyeon, namun pembeli tiket juga akan berkesempatan memenangkan fan benefit seperti Polaroid Photo, Signed Poster, dan Soundcheck Session. (RO/S-3)